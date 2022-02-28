〈俄烏衝突〉為確保金融穩定 俄羅斯央行週一起恢復國內市場黃金購買

據報導，俄羅斯央行在週日 (27 日) 表示，將從今 (28 日) 起恢復在國內貴金屬市場購的黃金購買，原因是在西方多國制裁俄羅斯的情況下，俄羅斯央行將採取措施來確保國內的金融穩定。

俄羅斯央行在網站的公告中指出，從 28 日起恢復國內的黃金購買，黃金購買價格將根據每日倫敦金銀市場協會 (LBMA) 的早盤價格而定。

俄羅斯央行指出，俄國擁有必要的資源，可維持國內金融穩定，並維持金融領域中的業務運轉，政府將保障各銀行盧布現金與非現金的流通。

此外，該行也表示，目前俄國銀行系統仍然穩定，擁有足夠資本和流動性，國內所有銀行都運轉正常。當局也將通過本土版的金融信息傳輸系統 (SPFS) 來進行相關金融業務。

在周末，美國等西方國家宣布將俄羅斯銀行排除在 SWIFT 系統之外，SWIFT 用於全球銀行之間價值數兆美元的交易，此舉進一步孤立了俄羅斯的經濟和金融體系。

OANDA 駐亞洲高級市場分析師 Jeffrey Halley 表示：「週末俄羅斯已經開始出現銀行擠兌，通膨將立即大幅飆升，俄羅斯銀行系統可能會陷入困境。」

俄羅斯當地銀行警告表示，蘋果的 (AAPL-US)Apple Pay 和谷歌 (GOOGL-US) 的 Google Pay 等數位支付已經無法運作，代表民眾只能仰賴當地金融卡和現金來應付日常生活支出需求。

野村分析師認為，西方對俄羅斯採取的新一波制裁措施可能會產生更廣泛的全球性影響。來自西方的制裁可能最終會損害來自俄羅斯的貿易流動，俄羅斯金融機構處理的外匯交易中約有 80% 以美元計價。同時也將會損害包括歐洲和俄羅斯在內的主要貿易夥伴的前景展望，導致更高的通膨壓力和停滯性通膨風險。