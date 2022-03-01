〈美股熱門股〉Airbnb將替10萬烏克蘭難民提供免費住宿

Airbnb 周一（28 日）表示，將為多達 10 萬民逃離烏克蘭的難民提供免費的臨時住所，住宿費用將由 Airbnb、房東及「Airbnb.org」難民基金（Airbnb.org Refugee Fund）募集的捐款支付。

根據美聯社（AP）報導，自俄烏戰爭以來，已有超過 50 萬名烏克蘭人逃離家園。烏克蘭駐聯合國大使周一表示，儘管俄國向烏克蘭邊境派遣更多軍力，烏克蘭仍希望兩國達成外交解決方案。

Airbnb 聯合創始人兼執行長 Brian Chesky 在推特上表示：「我們需要多方幫助來實現這個目標，盼能夠替烏克蘭難民在波蘭、德國、匈牙利與羅馬尼亞等鄰國提供更多臨時住所。」

去年阿富汗神學士（Taliban）占領首都喀布爾後，引發該國大批民眾逃離，當時 Airbnb 就發起替難民提供臨時住所計畫，原本最初預估替 2 萬位難民提供住所，由於各界熱心響應，最後將目標提高至 4 萬位難民，高出先前目標的一倍。截至上周，Airbnb 已替 2.13 萬位阿富汗難民提供臨時住所。

Airbnb 表示，在過去五年內，Airbnb 與 Airbnb.org 難民基金總共替全球各地，包括敘利亞、委內瑞拉與阿富汗的 5.4 萬位難民提供臨時住所。

Airbnb 並未具體表示會在該計畫上投入多少資金，也沒說明難民能在臨時住所居住多久，但表示未來幾天內會提供更多房東援助的詳細資訊，例如提供免費或住宿折購。

截稿前，Airbnb(ABNB-US) 盤中股價下跌 1.90%，每股暫報 152.15 美元。