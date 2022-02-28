〈俄烏衝突〉拜登政府擴大制裁 切斷美國與俄國央行交易

拜登政府周一（28 日）宣布對俄國央行額外制裁，禁止美國人民與俄國央行進行任何業務往來，並凍結俄國央行在美國境內資產。此外，新措施還將針對俄羅斯國家財富基金與俄羅斯財政部。

拜登政府一位高級匿名官員表示，新的制裁將立即生效，並說：「我們想在股市開盤前將這些行動落實到位，因為在周末時從盟友與合作夥伴方面得知，俄國央行正試圖轉移資產，從周一早上開始，全球各地的機構將出現大量的資產外逃。」



該名官員補充表示：「簡單的說，我們的戰略是確保俄國經濟倒退，只要俄國總統普丁決定繼續入侵烏克蘭。」

此外，美國還將普丁另一位親信友人俄羅斯直接投資基金會（RDIF）執行官德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）與其基金也列入制裁名單。

白宮另一名高級官員表示：「多數國家都對俄國祭出制裁，普丁的 6,300 億美元外匯儲備只有在他能用來捍衛自己的貨幣時才有意義。」

上周末，美國、歐爭盟友與加拿大同意將俄羅斯主要銀行從「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）中逐出，此舉將讓俄國與全球許多金融替系隔離開來，也意味著俄國銀行將無法與境外銀行進行安全通訊。過去在 2014 年，伊朗因為核武項目而被逐出 SWIFT。