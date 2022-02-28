Viatris同意支付2.64億美元和解過敏藥物EpiPen學名藥集體訴訟

前身為 Mylan 的製藥商 Viatris Inc (VTRS-US) 周一 (28 日) 表示，它已同意支付 2.64 億美元來和解集體訴訟。該訴訟指控其刻意拖延對其過敏治療藥物 EpiPen 的學名藥競爭。

擬議中的和解方案將解決 2016 年針對 Mylan 在 2008 年決定將一組兩支 EpiPen 標價從 100 美元提高到 600 美元而引發的集體訴訟，該案也加劇了美國藥品成本上漲的辯論。

該案是代表消費者和保險公司等第三方付款人所提出，直到最近才確定於本月開庭審理，原告要求賠償 10 億美元，根據某些州的反壟斷法，這筆金額可能會倍數增加。

該訴訟指控製造 EpiPen 的 Mylan 和輝瑞公司 (PFE-US) 從事大規模的反競爭行為，讓它他們能夠保持對過敏藥物市場的壟斷。

但堪薩斯州堪薩斯城的美國地方法官 Daniel Crabtree 去年駁回了針對 Mylan 的大部分案件，只留下一項關於 2012 年與學名藥製造商 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的專利訴訟和解的指控。

Viatris 表示，正在等待法院批准的和解協議中不包含任何承擔責任的內容。

原告指控被告與 Teva 達成一項非法的「延後付費」和解，導致 EpiPen 學名藥被延後發布，從而使 My​​lan 可以提高其產品價格而不必擔心競爭。

原告指出，在「交換條件」中，Mylan 同意以類似方式解決涉及 Teva 生產的品牌藥物的無關專利訴訟，並延後 Mylan 提議的該藥物學名藥版本的發布。

Teva 和輝瑞否認有不當行為。輝瑞去年同意以 3.45 億美元和解。Teva 始終不是被告。