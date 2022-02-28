Viatris同意支付2.64億美元和解過敏藥物EpiPen學名藥集體訴訟

前身為 Mylan 的製藥商 Viatris Inc (VTRS-US) 周一 (28 日) 表示，它已同意支付 2.64 億美元來和解集體訴訟。該訴訟指控其刻意拖延對其過敏治療藥物 EpiPen 的學名藥競爭。
擬議中的和解方案將解決 2016 年針對 Mylan 在 2008 年決定將一組兩支 EpiPen 標價從 100 美元提高到 600 美元而引發的集體訴訟，該案也加劇了美國藥品成本上漲的辯論。
該案是代表消費者和保險公司等第三方付款人所提出，直到最近才確定於本月開庭審理，原告要求賠償 10 億美元，根據某些州的反壟斷法，這筆金額可能會倍數增加。
該訴訟指控製造 EpiPen 的 Mylan 和輝瑞公司 (PFE-US) 從事大規模的反競爭行為，讓它他們能夠保持對過敏藥物市場的壟斷。
但堪薩斯州堪薩斯城的美國地方法官 Daniel Crabtree 去年駁回了針對 Mylan 的大部分案件，只留下一項關於 2012 年與學名藥製造商 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的專利訴訟和解的指控。
Viatris 表示，正在等待法院批准的和解協議中不包含任何承擔責任的內容。
原告指控被告與 Teva 達成一項非法的「延後付費」和解，導致 EpiPen 學名藥被延後發布，從而使 Mylan 可以提高其產品價格而不必擔心競爭。
原告指出，在「交換條件」中，Mylan 同意以類似方式解決涉及 Teva 生產的品牌藥物的無關專利訴訟，並延後 Mylan 提議的該藥物學名藥版本的發布。
Teva 和輝瑞否認有不當行為。輝瑞去年同意以 3.45 億美元和解。Teva 始終不是被告。