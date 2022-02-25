俄烏戰事台股市值單周蒸發1.7兆元 接下來還有通膨魔王要戰

俄烏戰事打亂全球股市，台股也無法倖免於難，指數單周下跌 580 點，市值蒸發約 1.7 兆元，法人指出，兩國情勢雖持續緊繃，但台股今 (25) 日已隨美股反彈，研判最壞情況已過，接下來要關注通膨對股市的衝擊。

台股本周隨俄烏開戰劇烈震盪，指數單周重挫近 600 點，市值從 56 兆元 5262 億元降至 54 兆 7426 億元，單周蒸發達 1 兆 7835 億元，減幅 3.16%。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，觀察開戰之後國際主要國家對俄烏戰爭的態度，要演變為美歐國家也加入戰局的機率不大，讓金融市場鬆了一口氣，不僅週四美股出現開低收高，今 (25) 日台股也開高收紅，反映出市場已迅速消化俄烏戰爭的短線衝擊，雖然近日可能市場仍動盪，但研判最壞的情況已過。

葉獻文說明，目前美國仍最關心通膨走勢，而在俄烏戰爭影響下，市場對於 3 月聯準會升息 2 碼的預期已經快速下降，也緩和了市場對於升息較為鷹派的壓力，不過也因為戰爭影響，預期聯準會將視全球經濟數據、通膨狀況等作全面性的考量，只要經濟維持成長力道，對於股市都屬正面幫助。

為降低俄烏戰事對台股的衝擊，官股券商本周天天進場買超，今天砸 110 億元近場買股，是今年以來四度單日斥資逾百億元穩盤，統計本周官股券商已經砸了 300 億元以上買股力抗國際利空。

統計法人資金動向，外資本週連續 5 個交易日賣超台股，累計單週賣超金額高達 1665.40 億元，改寫外資在台股歷史上單週賣超金額之最，自營商本週也站在賣方，賣超台股 243.23 億元。

相較於外資與自營商提款走人，投信本週逆勢買超 163.38 億元，從虎年開紅盤日以來幾乎天天買超台股，2 月 7 日以來累計回補台股達 403.94 億元之多，若就連續買超天數來看，更是連買台股高達 19 個交易日。