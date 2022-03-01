信貸籌資成本大降 華南「真心好貸」公教融資理財好幫手

三大融資管道比一比 個人信貸利息成本低勝出

提到信用貸款，你會想到什麼？手頭緊所以需要跟銀行借錢周轉？但其實小額信貸除了可以解決資金需求的燃眉之急外，也可以是理財的好幫手，藉由信貸籌措資金，避免動用緊急預備金，而且比保單貸款、信用卡預借現金利率來得低，可有效降低資金籌措成本。

提到籌措資金周轉，目前市面上主要融資管道包含個人信用貸款、保單借款以及信用卡預借現金等管道，其中保單借款與信用卡預借現金幾乎是可在一天內完成撥款，但利率也高的令人咋舌，且以保單借款來說，並非每張保單都能借，必須要有「保單價值準備金」或「保單帳戶價值」的保單才能申請保單借款。

至於信用卡預借現金，循環年利率平均 6%~15% 左右，加上借款手續費，對於有短中期資金需求者而言，融資成本高同樣不太划算。相較之下，銀行的小額信貸利率低、還款方式彈性多元且針對收入穩定、信用良好的特定族群還有利率、手續費優惠，是相對理想的融資管道。

公教人員收入穩定 銀行積極爭取對象

而在小額信貸市場上，除了醫師、會計師、律師等「三師」族群是銀行青睞對象外，收入穩定的公教人員同樣是銀行信貸積極爭取的對象，原因不外乎，公教人員工作收入穩定，還款能力優於其他職業，對銀行來說授信風險較小，自然也較受銀行歡迎。

真心好貸 利率 1.33% 備妥三文件即可申辦

以華南銀行的「真心好貸」為例，目前借款利率以中華郵政二年期定期儲金機動利率加計 0.485% 計算，借款利率 1.33%，借貸金額最高可達 300 萬元，借款期限最長可達 7 年，舉凡購置自用耐久性消費品、房屋裝修、子女教育、結婚、家庭週轉金與其他正當消費與理財用途都可申貸。

華南銀行表示，只要收入穩定，並且在目前服務單位已任職滿 3 個月等中央及地方各機關、公立學校、公營事業機構編制內員工都可申請，只需要備妥身分證、在職與收入證明文件即可申辦華南銀行「真心好貸」。

根據華南銀行觀察，公教人員理財觀念多半保守，因此針對公教人員的「真心好貸」，不僅利率較一般信貸低，手續費也比一般信貸少了一半，可說是專門為公教人員量身打造的個人信貸。

根據往例，每逢農曆年節前後，民眾資金需求也隨之攀升，不論是添購新家具、車輛、房屋修繕，幾乎樣樣都需要金錢支出，且部分家庭更可能為了孩子的學雜費傷腦筋，而透過信貸借款，不僅可解決資金燃眉之急，可降低籌資成本，更可避免大筆支出消耗既有的儲蓄與緊急預備金，有效減輕經濟負擔，可說是一舉數得。

但華南銀行也提醒民眾，申辦信貸前，除了比較利率與還款條件外，也要先審慎評估自身財務情形，考量日後還款的能力，才能貸得聰明沒負擔，真正實現聰明省錢的理財術。

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