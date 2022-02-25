俄烏戰雲密佈 ETF比單押個股更抗震

今 (2022) 年影響全球金融市場最大黑天鵝事件是俄羅斯對烏克蘭正式開戰，全球股市出現劇烈震盪，永豐投信新金融商品部副總經理林永祥今 (25) 日指出，通常股價的反應會早於戰爭，戰事爆發前先跌、停戰跡象或戰事鈍化則率先呈現反彈走勢，近期戰事持續期，全球金融市場恐仍呈現較大波動度，透過 ETF 分散配置，相對投資個股更能降低事件風險影響性。

俄羅斯遭遇國際金融制裁，單日一度出現高達 50% 跌幅，俄羅斯是全球能源及部份原物料出口國，戰事帶來原油與原物料短缺價格攀升壓力，加上各國對俄羅斯展開經濟制裁下，地緣政治緊張情勢短期尚難解決。

美國此次宣佈對俄制裁包括，封鎖俄羅斯國有開發銀行等金融機構封鎖、俄羅斯主權債制裁，俄羅斯無法再從歐美市場籌資，出口管制及限制使用美元、歐元、英鎊交易，但未涉及能源業和國際結算機制 Swift，G7 國家亦緊急聯手會商，加大對俄制裁力道。

原物料上漲壓力，將使得 CPI 降速趨緩，RSM 顧問公司首席經濟學家表示，一旦俄羅斯全面入侵烏克蘭，國際油價恐飆到每桶約 110 美元，將使美國未來一年 GDP 損失 1%，未來 3 到 6 個月的通膨率也將增加 2.8% 至 10% 以上。

聯準會多位官員承認俄烏開戰帶來的風險，不過同時也強調應對通膨的必要性，林永祥強調，美國利率走向正常化仍是既定方向，3 月仍可能升息，不過在俄羅斯入侵烏克蘭事件影響下，市場對於聯準會今年首次升息幅度與今年的升息次數都有向下修正的預期出現。

林永祥表示，台美股市在這波地緣政治因素與利率政策變化下，同步出現相當幅度的修正，台股投資方向建議鎖定相對抗跌的傳金非電族群與高殖利率族群，電子族群短期承壓下，建議以具備長線題材，如電動車、5G、第三代半導體等長線題材標的，在修正後分批承接進場，特別是挑主題型 ETF 取代個股，透過分散配置，更能降低個別標的風險。

林永祥說明，歷經上半年修正壓力後，下半年產業補庫存，全球景氣動能回溫，高階段電子題材將有表現機會，此外，下半年進入台、美選舉關鍵期，股市偏多氣氛值得期待，美國在下半年進入期中選舉前，升息的速度也可能放緩，目前修正較深的美國科技股可能帶來推升作用，並帶動台股成長型標的後續推升力道。

進入 3 月份，持續觀察俄烏情勢是否再有擴大局面發生，若仍不明朗，全球金融市場震盪難免，不過，聯準會利率政策方向可望趨於明確，林永祥分析，台股先蹲後跳，適合逢低承接存股部位，金融股受惠升息啟動，可望持續上攻行情，另外，隨著上市櫃公司陸續公佈股利政策等利多驅動，殖利率標的在近期市場震盪期，股價穩健表現與投資人持股意願也相對值得期待。