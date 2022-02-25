〈俄烏衝突〉克林姆林宮承認制裁會造成問題 但並非無法克服

克里姆林宮周五 (25 日) 表示，西方世界對俄羅斯的制裁會給莫斯科帶來問題，但並非無法克服，俄羅斯將擴大與亞洲國家的貿易和經濟聯繫。

俄羅斯導彈周五襲擊了烏克蘭首都基輔，俄羅斯軍隊繼續推進，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 懇求國際社會採取更多行動，指稱至今宣布的制裁還不夠。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 拒絕評論可能對總統普亭 (Vladimir Putin) 本人採取的懲罰措施。

他說，俄羅斯已刻意減少對外國進口的依賴，以保護自己免受制裁，「主要目標是確保完全自給自足，並在必要時完全替代進口。」「在很大程度上，這個目標已經實現。」

Peskov 指出，「無疑地一定會造成問題，但也不是無法克服的。」

他表示，俄羅斯長期以來一直忍受制裁，並表示將加強與亞洲的貿易和經濟聯繫，以應對來自西方的威脅，「我們知道自 2014 年以來面臨的制裁壓力現在將會更加劇。」這裡指的是俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞後實施的措施。

他說，「我們一些外國朋友的言論，讓我們已為可能的新制裁做好了長期的準備。」

然而花旗分析師並不認同莫斯科的樂觀態度，但承認俄羅斯擁有強大的基本面，至今為止的制裁並未直接針對最重要的能源業。

該行在報告中指出，「制裁可能會產生非常重大的影響。」並警告將在更廣泛的市場中蔓延。

花旗報告表示，「俄羅斯的基本面似乎過於強勁，無法放空；但進一步制裁的風險將使考慮配置多頭部位的風險過大。」