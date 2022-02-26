〈熱門股〉美時、全宇-KY各擁題材 股價逆勢周漲逾2成

生技廠營運報捷，特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 血癌用藥順利在歐洲 14 國上市，全宇 - KY(4148-TW) 受惠油棕價格居高不下、訂單回流及陸續擴建馬來西亞與印尼新廠，兩家公司股價本周大漲超過 2 成，全宇更創兩年多來新高。

美時血癌用藥 Lenalidomide (Revlimid) 透過與歐洲經銷夥伴的授權合作，已在德國、法國、西班牙等重要的歐洲國家首波上市；根據 IQVIA 資料，截至去年 6 月底前 12 個月，這些歐洲的市場銷售總額約達 28 億美元。

美時預計於全球逾 90 個國家上市 Lenalidomide，尚有 30 個國家藥證申請審查進行中，以及 10 個國家在藥證申請文件準備階段。

全宇看好目前國際油棕價格居高不下，帶動市場需求快速反彈，目前訂單能見度直達年中，產能滿載，全年營收、獲利有望優於去年，並創新高。

此外，全宇利用微生物技術平台基礎，投入循環經濟領域，開發出預防油棕靈芝病的的植物疫苗，並與油棕園合資方式成立第一間疫苗廠，採用熱處理方式投產，已呈現供不應求；第二間疫苗廠會採用投資成本更低的生物處理法，投資金額預估從 1400 萬馬幣降成 700 萬馬幣，預計今年 6 月將動工，2023 下半年投產。

除了布局馬來西亞外，全宇進軍第二個油棕生產大國印尼，已經規劃與印尼地方政府斥資 1300 萬美元合資建廠，全宇持股 95%，新廠第一階段預計建置 5 萬噸年產能，並保留最大年產能 10 萬噸的空間，進行第二階段建廠。