受惠油棕價回升、爭取標案 全宇-KY未來可望逐年成長

全宇 - KY(4148-TW) 今 (7) 日舉行法說，董事長彭士豪表示，油棕價格近期持續飆漲，客戶拉貨動能也轉強，加上爭取明、後年馬來西亞政府水稻微生物標案，看好營運可望逐年成長。

彭士豪指出，2018 年受油棕價格大跌、化學原物料價格下滑影響，導致部分大型種植機構未照時程付款，營運受拖累，直到 2020 年開始，油棕價格開始上漲，政府標案重啟，整體營運才重回正軌。

彭士豪說，今年原物料價格有望持續墊高，客戶下單狀況也回到往年水準，且經過過去兩年營運谷底後，客戶拉貨更謹慎，金宇也向客戶推廣高毛利複合肥料，有望反映在明年營運上。

另外，全宇油棕產品近年陸續拿下馬來西亞政府水稻標案，看好年底有機會列入大馬政府水稻微生物補助供應商，有助明、後年成長。

其他產品方面，全宇今年上半年保健食品銷售業績年增 100%，除了持續在馬來西亞銷售新品外，將市場擴展到印尼等東協國家，預估明年保健食品業績將優於今年。

彭士豪表示，為擴大營運，在印尼設立新廠，不過受疫情影響，廠區無法動工，目前擬先派銷售團隊到當地並建立倉儲，將產品鋪貨至印尼市場。

全宇今日也公告 8 月營收 1.62 億元，月減 19.96%、年增 25.52%；前 8 月營收 13.38 億元，年增 45.12%。