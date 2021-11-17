美時血癌藥明年首季歐洲上市 初估訂單金額千億美元

美時 (1795-TW) 旗下血癌藥物 Lenalidomide 預計明年第一季將於歐洲市場推出，首波在手訂單金額千萬美元，加上該藥物毛利率達 70% 以上，看好將成明年營運主要成長動能。

副總經理沈燁表示，歐洲血癌藥物銷售是與德國藥廠合作，該藥廠是西歐最大藥廠之一，藥物將會在歐洲市場分成兩波上市，首波預計明年第一季，估訂單金額約 1000 萬美元；第二波放量時程尚不明確、金額也略低，不過該藥物毛利高，將有助獲利。

另外，血癌藥物 Lenalidomide 在美國的專利訴訟已告一段落，沈燁強調，將依照與原廠簽訂的和解協議，在明年 3 月後啟動銷售。

美時另一項主力銷售產品是戒毒癮用藥 Buprenorphine，沈燁指出，目前該藥品在美國市占率仍維持高水準、達 36%，雖然一度受到市場競爭影響，調降藥價影響毛利率下滑，不過預期短時間內藥價不會有太大波動，且尚未看到新的競爭者加入，預期明年單季營收貢獻將與今年第三季相當。

此外，戒毒癮用藥與原廠的訴訟正在等待美國聯邦法院審判結果，美時期望在年底前明朗，有機會與美國合作夥伴共同取得 3600 萬美元賠償金。

沈燁表示，美時目前共申請 35 項藥證，其中 14 項由公司自行提出，橫跨馬來西亞、泰國、中國、香港等地區，另外 21 項則分布在拉丁美洲、歐洲及鰻非，待藥證到手後將陸續轉為營收貢獻。