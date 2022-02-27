俄烏開戰台股多頭操作難度大增 留意部分個股評價面恐遭調整

俄烏全面開戰撼動全球股市，投信表示，包括俄烏情勢、聯準會 3 月升息將持續牽動股市，台股後市多頭操作難度大增，尤其要留意沒有中長線基本面優勢的標的，恐面臨評價面調整。

俄烏衝突升溫加劇台股震盪整理，25 日盤中一度回測半年線後，終場小漲 57.63 點，收在 17652.18 點，驚險守住半年線，但一場戰役已讓台股 1.7 兆元市值就此蒸發。

安聯投信台股團隊表示，烏俄形勢動盪、美國聯準會升息節奏、產業供需形勢等將牽動台股走勢的負面因素且有待時間去化，加上美股技術面因素，近期台股多方操作難度上升。

安聯投信台股團隊表示，相較於電子業面臨後疫情的供需形勢改變的變數干擾，傳產類股重新獲得資金青睞，以運輸、鋼鐵的表現較佳；至於有升息優勢的金融股也因地緣政治打亂多頭格局，其中俄羅斯主權債違約風險與聯準會升息節奏放緩等疑慮不利金融股的表現。

至於牽動盤面的電子業部份，安聯投信台股團隊表示，市場憂心供需情勢改變對於價格與庫存調節的不利影響，預期短期股價可能將回歸去年第四季的財報表現，至於其他較不具中長線正向趨勢的類股表現，則有可能面臨評價面的調整。

安聯投信台股團隊認為，美國與 NATO 的不參戰，24 日股市大幅回檔或已反應多數衝擊；而從類股角度來看，對金融股除曝險違約風險，聯準會可能放緩升息的預期，也可能讓相關族群表現面臨較大壓力。

安聯投信台股團隊表示，這段期間，有鑑於許多情勢在變化，建議投資人勿追高、勿殺低的大原則，以產業長線趨勢做為選股的大原則仍是安然渡過此次系統風險的建議。

就題材上，安聯投信看好包括高速運算 (HPC)、人工智慧 (AI)、伺服器及 電動車等具高成長的趨勢，迄今並無有出現改變的跡象，故半導體業仍是布局前述產業趨勢的較佳方向，相關接單能見度高。

保德信投信表示，預期今年航運能量持續緊縮，相對之下，全球消費動能續旺，且在新興科技應用需求持續高漲的趨勢帶動，晶圓代工供應鏈與電子零組件等產業價格強勢主導性亦將獲得延續。

保德信投信認為，台股基本面並未改變，預期俄烏戰爭對台股的影響僅為短線訊息經過急跌之後，台股許多優質個股的投資價值浮現仍維持在揚升軌道，可逢低布局，參與第二季的反彈與上升行情。