〈遠傳併亞太電〉遠傳首年即見併購綜效 明年營收將衝破千億元

遠傳 (4904-TW) 將換股併下亞太電 (3682-TW)，遠傳總經理井琪表示，由於雙方頻譜具有連續性且設備相容，網路可立即使用，預期併購後首年即可看到綜效，明年營收有機會衝破千億元大關。

遠傳併購亞太電後，遠傳將有業界最大連續 700MHz 頻段，並藉由現有無線基站提升 4G 網路容量和 5G 室內穿透，充分發揮 700MHz 連續頻寬的低頻特性，大幅增加 5G 覆蓋率，包括大眾運輸工具、空曠地形、建築物室內等。

此外，雙方在 4G 2600MHz TDD 頻段可整合為 5G 頻譜共 40MHz 頻寬，再透過技術與設備，加上遠傳 3.5G 80MHz 頻寬可組成共 120MHz 頻寬，將成為業者最大的 5G 頻寬電信業者。

在 28G 頻譜方面，雙方合併後將共有 800MHz 頻寬，除可提供專網專頻外，也能尋找低軌衛星頻譜合作商機。

井琪表示，亞太電擁有很好的頻譜資源，但礙於經濟規模不足，不過雙方網路設備相互相容，且頻譜加在一起相當配速，未來將可馬上進行頻譜使用，尤其在都市地區更容易發揮綜效。

亞太電去年虧損約 50 億元，預估今年虧損將小幅收斂至 40 億元，井琪表示，雖然亞太電處於虧損，不過經過計算後，遠傳併購首年即可看到併購綜效，除了營收規模將破千億元外，預期 EBITDA 也會正向發展。

對於併購案，台灣大也發出新聞稿回應表示，雙方門當戶對，台灣大給予最高祝福。台灣大樂見同業一起加入電信產業永續轉型的步伐，共同讓頻譜、能源發揮更高效益、提升行動通訊基礎建設的建置成效，讓所有消費者成為最終贏家，並且為台灣節電、乃至全球永續作出積極貢獻。