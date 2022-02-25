俄烏戰事仍是焦點 美債殖利率繼續下滑

由於投資人繼續關注俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展，美國國債殖利率周五 (25 日) 早盤走低。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 1.4 個基點至 1.958%。30 年期美國國債殖利率下跌 3.1 個基點至 2.262%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在俄羅斯發動入侵烏克蘭之後，10 年期和 30 年期美國國債殖利率在周四 (24 日) 早盤交易中下跌超過 10%。

當天稍晚候，殖利跌勢趨緩，反映出股市正在逆轉。然而，美國股指期貨周五早盤繼續下跌，投資人再度湧入政府債券尋求避風港，導致殖利率走低。

俄羅斯正在空中、陸地和海上襲擊烏克蘭。美國和西方盟友譴責了這次襲擊，拜登總統誓言將對俄羅斯實施將「超過以往任何規模」的新一輪制裁。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 周五上午表示，雖然導彈再次發動襲擊，烏克蘭軍方仍「在大多數方向」阻止了俄羅斯入侵部隊。烏克蘭的當地局勢非常不穩定，對軍事局勢的描述很難或無法確認。

投資人也關注即將發布的經濟數據。因為衝突推高了油價，引發了人們對這可能會更廣泛地推高通膨的擔憂。分析師認為，這可能會使聯準會 (Fed) 升息的前景變得不那麼明朗。

道富 (State Street) 全球顧問公司全球宏觀政策研究負責人 Elliot Hentov 指出，衝突將產生「滯脹衝動」。滯脹是指經濟成長放緩和通膨上升同時發生。

他表示，滯脹可能會對歐洲鄰國造成最嚴重的打擊，但在衝擊美國時會「消退很多」。

出於這個原因，Hentov 說，美國的升息周期「不能叫停，它可能會放慢，也會扁平化，也許會延長，Fed 可能需要更多時間」來升息。

1 月個人消費支出 (PCE) 指數是衡量通貨膨脹的一種指標，將於美東時間周五上午 8:30 公布。

1 月個人收入和支出數據也將於美東時間上午 8:30 發布。

1 月的待定房屋銷售數據定於美東時間上午 10 點發布。