跨國公司關停烏克蘭生產 全球供應鏈雪上加霜

隨著俄羅斯武裝部隊進入烏克蘭，主要跨國公司正在關閉烏克蘭的生產，這給脆弱的全球供應鏈帶來了進一步的壓力。

Japan Tobacco Inc. 周五 (25 日) 表示，它停止了位於烏克蘭中部一家工廠的營運，這家工廠擁有 900 名員工。裝瓶公司可口可樂 HBC ，則宣布關閉在烏克蘭的業務，並將員工遣返。這只是眾多跨國公司停關業務的一部分。

這一情況為供應鏈再帶來打擊。此前，由於新冠疫情、旅行限制及晶片短缺的多重因素，供應鏈已經大受衝擊，直到今年才略有好轉。

在全球運輸上，首先面臨的是運費繼續提高。Tokio Marine Holdings Inc.、Sumitomo Mitsui Marine 和 Sompo Japan Insurance Inc. 表示，從 3 月起，黑海將被列為高風險區域，可能會增加運輸貨物或通過這些水域過境的保險費。目前尚不清楚這種變化會持續多久。

之前由於港口堵塞，許多公司一直依賴鐵路運輸，但如今這一方式也將變得更為困難。 零組件生產商 ITT Inc. 執行長 Luca Silva 表示，從中國到歐洲的物資運輸，將受到烏克蘭這場戰爭的影響。

惠譽發布報告認為，這場衝突對全球汽車製造商也有影響，因為俄羅斯是電動汽車以及汽油和柴油動力汽車材料的最大生產國之一。而美國的進一步制裁，可能加劇歐盟汽車零組件的供應危機。