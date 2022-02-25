〈俄烏衝突〉日本祭出追加制裁 對俄半導體出口將實施管制

日本首相岸田文雄周五 (25 日) 嚴厲抨擊俄羅斯侵略烏克蘭違反國際法，並宣布實施進一步的制裁措施，擬凍結俄羅斯的個人及團體資產，並對輸往俄羅斯的半導體實施出口管制。

俄羅斯已正式對烏克蘭發動軍事行動，為此 G7(七大工業國集團) 召開緊急會議，岸田文雄也在 25 日一早召開國家安全保障會議 (NSC)，商討更進一步的制裁措施，並於會後召開記者會。

岸田文雄在 25 日一早宣布的追加制裁措施包括：

透過資產凍結和簽證的停發，制裁俄羅斯的個人及團體等。

以俄羅斯金融機關為對象實施資產凍結等，在金融領域進行制裁。

以俄羅斯軍事相關團體為對象的輸出、以及半導體等的出口，將基於國際共識的管制清單等來實施管制。

此外，岸田文雄也提到，日本站在安全保障觀點，俄國的侵烏行為絕不容忽視，將和 G7 等國際社會密切合作，強烈要求俄國立即撤軍、遵守國際法。

岸田文雄表示，對俄國實施經濟制裁，並不會直接影響到日本國內的能源供給。目前日本的原油儲備量，包含官方和民間約有 240 天份，而電力公司和瓦斯公司的液化天然氣庫存量約有 2 到 3 周份。

他也談到，日本將與相關國家及國際機關合作，盼能透過儲備石油的釋出、以及油氣生產國的增產，來穩定全球能源市場和日本的能源供給。