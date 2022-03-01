通膨壓力炸鍋 搶進實質資產避險

全球通膨浪潮來襲，不僅物價上漲，民眾荷包越來越薄，就連資產價值也會因而縮水。除了傳統抗通膨工具 - 黃金之外，不動產、基礎建設、天然資源及林木等實質資產於通膨攀升期間，平均報酬率大勝通膨率，收益率更優於股票及債券，也因此，實質資產基金成為通膨避險策略的寵兒，持續吸引市場資金湧入。

通膨開飆車 實質資產避免財富倒退嚕

全球通膨持續飆升，美國 2022 年 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率衝到 7.5%，是過去 40 年最高；台灣亦不能幸免於難，輸入性通膨使然，主計處公布今年 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.84%，已經突破 2% 通膨警戒線，創下 13 年以來新高。通膨已是全球必須正視的問題，更勢必影響到資產累積，盡早做好財富對策有其必要。也因此，抗通膨商品成為市場關注焦點，除了黃金之外，實質資產是不錯的選擇！

提到實質資產，不少人只想到 Reits，事實上，不動產、基礎建設、天然資源及林木皆是屬於實質資產的範疇。為何實質資產是通膨避險首選？一是就報酬率而言：歷史資料顯示，過去 18 年來，金屬礦業、基礎建設、能源、不動產、林業等實質資產的平均報酬率超過 10%，甚至高達 20% 以上，不僅打敗通膨率，表現也多優於股市及債市。

二是就收益率來看：金屬礦業、能源、天然資源、基礎建設、不動產、林業、農業等實質資產的收益率均超過 2%，最高可達 6.3%，也比股市及債市來得好。不僅如此，根據彭博資料顯示，股利成長表現亦是實質資產優於股市，截至 2020 年 12 月 31 日止，S&P 實質資產股票總報酬指數的年化股利成長率約 9.16%，遠高於 MSCI 世界指數的 4.66%。

不管是報酬率及收益率，實質資產的表現，不僅優於股債，更能遠勝通膨率，也因此，高通膨之下，實質資產相關基金受到市場青睞，持續吸引資金簇擁，成為通膨避險的寵兒。

實質資產基金兼顧報酬及企業穩健經營

目前市場上已有不少實質資產基金，其中，景順實質資產社會責任基金相當著重企業穩健經營，主要是考量實質資產具有實質特性、且投資時程較長，布局重視穩健經營的企業，長期而言，也能帶來相對穩健的報酬。

該檔基金主要布局不動產、基礎建設、天然資源及林木等四大實質資產公司的股票，主要以歐美成熟國家為主，基礎建設及房地產比重合計超過 8 成。在篩選公司之時，從評價面及基本面好的企業中，選出在該市場優等生。

前 10 大持股中，囊括了北美最大的油氣管道營運商 Enbridge、英國最大能源及公用事業公司 - 英國國家電網 (Nation Grid)、全球最大建築公司之一的法國萬喜(Vinci SA)、美國前三大基地台公司 - 美國電塔(American Tower)、全球工業房地產龍頭 - 美國普洛斯集團(Prologis) 等等國際大咖。

此外，資產具有輪動的特性，例如 2011 年各類實質資產中，基礎建設以 13.75% 報酬率居冠，2012 年則變成不動產以 28.65% 報酬率摘下冠軍。因此，景順實質資產社會責任基金會會根據當下市場狀況及投資環境，找尋各類實質資產最佳的投資契機，建構多元化的投資組合，有助於分散風險及提供最佳總報酬，並有機會創造通膨避險效果及追求穩健報酬，很適合想要通膨避險，又不喜歡市場波動過大的投資人。

通膨居高不下，預期仍將持續一段時間，專家認為，過去歷史經驗顯示，實質資產在全球通膨加速期間，平均報酬率及收益率均優於股市及債市，不失為通膨避險的最佳利器。

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