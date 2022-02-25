〈俄烏衝突〉俄軍打閃電戰 西方國家警告基輔恐數小時內淪陷 

西方國家一名高級情報官員警告，烏克蘭對空防禦已經被摧毀，首都基輔可能數小時淪陷。目前看來俄軍入侵烏克蘭的路線如同許多軍事分析師預測的一樣，先以大量飛彈摧毀空中防禦，接著展開大規模地面攻擊，以粉碎武裝對抗力量。

俄羅斯陸路攻擊在周四快速展開，彭博分析，雖然情況可能隨時出現變化，但俄國總統普丁似乎選擇推翻政權的方式，而非針對烏東頓巴斯地區的有限併吞。

烏克蘭國家邊防保衛服務稍早表示，從東北部到南部地區在當地凌晨 5 時遭到攻擊，到了上午，俄國坦克已經抵達第二大城哈爾科夫 (Kharkiv) 的郊區。接近中午時分，CNN 報導，俄軍經過一輪空襲後，顯然已經控制基輔附近的安托諾夫 (Hostomel) 機場。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問 Mykhaylo Podolyak 說，俄軍可能藉由掌握航空基地，準備推翻烏克蘭政府。

一名西方情報官表示，俄軍已經推進到第伯聶河 (Dnieper) 東西兩岸，數小時內可能拿下基輔。俄軍也控制了數個可以引進更多兵力的機場。

這名官員認為，普丁的最終目標是推翻基輔政權，而非安插魁儡政權。澤倫斯基已矢言捍衛國家，並堅稱會留守基輔。

俄烏戰力懸殊，俄國派出兵力是烏克蘭防衛力量的超過 10 倍。烏克蘭表示迄今成功擊落俄國軍機、摧毀坦克並極力守住綿長的東部防線，俄羅斯國防部則說，一共摧毀 74 個軍事設施，包括 11 座機場、3 座指揮所、一處海事基地等。