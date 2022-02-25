〈俄烏衝突〉美對俄羅斯祭出口管制 切斷關鍵技術供貨

拜登政府周四 (24 日) 宣布針對俄羅斯的第二波制裁，除了納入兩大銀行並點名重要人士之外，也實施關鍵出口技術管制，禁止使用美國技術的外國供應商供貨給俄國，從電子電腦、半導體到飛機零件都受到限制。

美國商務部大幅擴充「外國直接產品規則」(FDPR)。根據商務部工業與安全局 (BIS) 周四的公告，美國將針對俄羅斯和俄軍創造兩條新的 FDPR 規定。

美國也將新增授權規定，限制美國企業供應電子元件、通訊設備、感測器、導航裝置、飛機零件給俄羅斯，例如目前不在管制範圍的民航機零件。

FDPR 先前被用來對付華為，限制取得台積電等企業生產的晶片，導致華為手機市占率大幅下滑。

美國周四的擴大制裁，把 49 個俄羅斯軍事終端用戶——包括少數飛機製造商——納入 BIS 的「實體清單」，這些實體如果沒有美國政府許可，無法和美國企業有商業往來。

商務部表示，出口管制措施是美國對付單一國家最全面的措施，美國將和歐盟、英國、澳洲、加拿大和日本等伙伴國協調執行，以切斷俄羅取得國防、航太、軍事產品的管道。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 說：「俄羅斯的舉動讓在烏克蘭生活的民眾受到立即危害，也對全世界的民主造成實質威脅。我們要傳達明確的訊息：美國不會容忍俄羅斯對民選政府的侵略行動。」

美國商務部前官員 Kevin Wolf 表示，這是有史以來最複雜的出口管制規定，許多公司可能乾脆避免和俄羅斯打交道，以免犯錯。

對軍隊和國防相關企業實施的出口管制相當廣泛，管制範圍不只科技，還涵蓋日常生活用品。Wolf 舉例，假如某牙刷是用美國工具或軟體生產設計的，就會受到限制

另一名商務部前官員 Cordell Hull 則說，新規定雖然意義深遠，但難以執行。