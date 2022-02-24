手機AP成長放緩 MPU產值今年估1104億美元 小增7%

研調機構 IC Insights 今 (24) 日出具報告指出，隨著手機處理器增長力道放緩，今年整體 MPU(微處理器) 產值估年增 7%，年增幅較去年的 14% 收斂，達 1104 億美元，再改寫新猷，出貨量也年增 6%，達 26 億顆。

研調表示，去年由於 COVID-19 疫情影響，各地對 PC/NB、大屏幕智慧型手機需求激增，推升 MPU 產值顯著成長，年增 14%、達 1029 億美元，創下歷史新高。

尤其消費者去年為追求更快的速度、更強大的攝影鏡頭以及 AI 功能等，轉向購買 5G 智慧型手機，推升手機處理器產值激增 31%，達 350 億美元，但隨著需求趨緩，今年成長幅度將降至 10%，達 384 億美元。

ASP(銷售單價) 方面，由於手機處理器供應緊張，加上功能不斷提升，包括加速位元、強大的圖形處理、5G 高速傳輸等，推升 2020 年、2021 年 ASP 連續兩年成長 22%，預計今年將小增 4%。

電腦 CPU 方面，繼 2020 年年增 14% 後，2021 年隨著消費者、企業與學校需求趨緩，CPU 產值僅小增 4%，展望今年，研調認為，包括英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 在內銷售的 x86 架構，電腦 CPU 產值估年增 4%，達 505 億美元，也同為新高。

至於嵌入式 CPU，應用包括工業、通訊、汽車和物聯網等，繼 2020 年、2021 年連續兩年增長 11% 後，今年產值預計成長 9%，達 215 億美元。

研調看好，2021 年至 2026 年 MPU 產值年複合成長率 (CAGR) 將達 5.3%，達 1333 億美元，其中，手機 CPU 年複合成長率達 6.3%，約 474 億美元，電腦 CPU 則約 3.7%，達 581 億美元，嵌入式 MPU 則為全市場成長最快的類別，年複合成長率達 7.2%，達 278 億美元。