〈聯發科法說〉Q1營收再創新高 全年增幅20%起跳 毛利率上看50%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行指出，受惠手機、智慧終端平台及電源管理晶片 (PMIC) 三大產品線全面成長，今年營收將再成長 20% 以上，挑戰 200 億美元大關，且受惠產品組合優化，毛利率上看 50%，較去年 46.9% 再提升。

展望第一季，聯發科指出，以美元兌新台幣匯率 1 比 27.7 計算，首季營收約 1312-1415 億元，季增 2-10%，年增 21-31%，毛利率 47.5-50.5%，除了較上季預估區間 46-49% 再上調，高標也持續挑戰 11 年來新高。

蔡力行表示，聯發科身為全球最大的手機晶片供應商，今年以維持領先地位為目標，預期全球各地 5G 滲透率不斷提升、以及旗艦市場的市占率增加，是今年兩大成長動能。

蔡力行預期，今年全球 5G 手機滲透率將會由近 40%，拉高至 50% 以上、約 7 億支，而聯發科首款 5G 旗艦晶片天璣 9000 效能與消費者體驗獲市場高度認可，也已被所有的主要中系品牌採用，首款手機預計 3 月就會問世，毫米波終端產品也將在下半年量產。

智慧裝置平台方面，蔡力行看好，現今技術包括 WiFi 6/6E、5G、Bluetooth 5.0 等仍處於升級的初期，未來數年仍有相當不錯的成長機會，包括筆電、CPE 等，都可望陸續發酵。

尤其近來市場熱烈討論的 AR 裝置等，蔡力行也補充，聯發科已與全球主要的系統商有緊密的合作，主要提供關鍵的多媒體晶片，預期相關商機都會是未來數年的成長機會。

電源管理晶片方面，聯發科除手機外，也涉略運算、通訊、消費、車用及工業等領域，尤其車用及工業成長率最高，相關營收將佔今年電源管理晶片營收比重的 10% 以上。