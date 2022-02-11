聯發科1月營收435.02億元 年增23%再創同期新高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (11) 日公布 1 月營收 435.02 億元，月減 5.85%，年增 23.12%；隨著手機等三大產品線需求續強，聯發科 1 月營收再較去年成長超過 20%，也續創同期新高。

聯發科以美元兌新台幣匯率 1 比 27.7 元計算，首季營收估約 1312-1415 億元，季增 2-10%，年增 21-31%，依營收預估中位數推算，聯發科 2、3 月營收可望站穩 460 億元，並進一步挑戰歷史次高。

展望全年，聯發科看好，受惠手機、智慧終端平台及電源管理晶片 (PMIC) 三大產品線全面成長，今年營收將再成長 20% 以上，挑戰 200 億美元大關，且受惠產品組合優化，毛利率上看 50%，較去年 46.9% 再提升。

聯發科預估，今年全球 5G 手機滲透率將一舉拉升至 50% 以上、約 7 億支，且首款 5G 旗艦晶片天璣 9000 效能與消費者體驗獲市場高度認可，已被主要中系品牌採用，首款手機預計 3 月就會問世，為第一季營收創高的主要動能。

另外，聯發科也積極推廣 5G 毫米波 (mmWave) 產品，預計第二季起放量出貨，第三季就會見到終端產品，搶攻歐美市場，看好市占率再提升。

至於電源管理晶片方面，聯發科除手機外，也涉略運算、通訊、消費、車用及工業等領域，尤其車用及工業成長率最高，看好相關營收將佔電源管理晶片營收比重的 10% 以上。