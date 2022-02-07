去年手機OLED滲透率逾4成 研調示警今年成長將趨緩

研調 Counterpoint 近日發布報告表示，去年全球手機市場中，OLED 面板滲透率已達 42%，增幅達雙位數，不過，由於 5G 手機平均價格出現跌價壓力，預計今年手機 OLED 面板成長將會明顯減速。

Counterpoint 表示，去年手機市場中搭載 OLED 面板比例高達 42%，較前年成長 10%，然而，今年 OLED 面板成長速度明顯放緩，OLED 滲透率將只會成長 2%。

Counterpoint 解釋，全球經濟成長開始趨緩、消費力道減弱，以及手機市場競爭激烈，促使 5G 手機平均價格正在下跌，導致 OLED 滲透率的成長受挫，同時間由於晶片供應短缺，面板模組晶片價格飆升。

成本飆升正驅使手機製造商竭盡全力壓低生產成本，Counterpoint 手機市場數據統計，由於成本考量，5G 手機 OLED 面板滲透率去年第四季較前年同期下滑 2% 至 80%。

另一方面，OLED 面板供給，也是滲透率成長趨緩的障礙之一，儘管目前 OLED 硬板能直接替代市面上便宜的 LCD 面板，但全球產能仍難滿足需求，部分原因來自面板廠正聚焦 OLED 軟板投資，而非獲利較低的硬板。

OLED 軟板目前主要用於高階手機，自 2020 年技術逐漸成熟後幅拉低軟板成本，軟板市場滲透率正在快速上升。市場分析師預估，長期而言 OLED 將代替目前 LCD 面板成為手機市場主要面板零件。