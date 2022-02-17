中國手機出貨量Q4年減逾1成 榮耀首擠進第二 市占率16.7%

研調機構 Counterpoint 出具最新報告指出，去年第四季中國智慧手機出貨量年減 11%，不過蘋果 (AAPL-US) 表現不俗，市占突破 20%，而榮耀 (HONOR) 受惠中高階機款熱銷，首次擠進第二名，市占達 16.7%。

Counterpoint 指出，蘋果 iPhone 13 坐穩高階市場地位，加上價格相對低，去年第四季出貨量年增 13%，市占率達 21.7%，創新高。

榮耀 (HONOR) 自華為分割獨立後，首次躍升至第二名，去年第四季出貨量翻倍成長，市占一舉攀升至 16.7%，年增 9.2 個百分點。Counterpoint 認為，榮耀 50 系列等中高端產品熱賣，並在 200-599 美元 (約新台幣 5578-16700 元) 價格機款中，連續五個月保持銷量冠軍。

Counterpoint 預期，榮耀今年出貨量將維持強勢成長，從週銷量數據顯示，榮耀 1 月最後兩週銷量，較前兩週增長 32%、1 月 24 至 30 日間市占率達到 17%，創歷史新高。

Vivo、OPPO、小米 (1810-HK) 分別列為 3-5 名，各拿下 16% 市占率，而華為、三星、魅族等其他手機品牌市占率降至 12.4%。

Counterpoint 指出，儘管去年整體中國手機出貨量下降，但主要手機品牌仍持續擴大高階機種，此外，榮耀、vivo、OPPO 等積極搶攻高階機種市占，也瞄準摺疊機市場，除了要與競爭者有差異化，也期望能瓜分蘋果部分市占。

另外，榮耀、vivo、OPPO 和小米等業者，正在加速布局中國以外的全球市場，其中，西歐市場擁有較多的高階手機用戶，此區域將成為手機品牌廠布局高階機種的重點。