〈俄烏衝突〉美國制裁北溪2號公司和CEO 警告俄軍80%就戰鬥位置

美國周三 (23 日) 宣布初步制裁最新行動，對象為負責建設俄羅斯北溪二號管線的公司和其執行長，是繼德國暫停驗收工作後進一步向俄國施壓。美國並警告，目前有 80% 俄軍已就戰鬥位置，即將全面入侵烏克蘭。

美國宣布的最新制裁行動，對象為北溪二號公司和執行長 Matthias Warnig。總統拜登說：「這是我們針對俄羅斯初步制裁的最新行動。如同我已經說明過的，如果俄羅斯持續升高情勢，我們會豪不猶豫採取進一步措施。」

美國財政部則發布一般許可證，授權與北溪二號公司的交易在 3 月 2 日以前中止。

北溪二號為從俄羅斯聖彼得堡經波羅的海海底、通往德國盧布明市 (Lubmin) 的新天然氣管道，耗資 100 億歐元，去年 9 月完工，但尚未開始運作。該公司在瑞士登記，母公司為俄羅斯國營天然氣巨擘 Gazprom，後者為管線提供一半資金，另一半由荷蘭殼牌 (Shell)、奧地利 OMV、法國 Engie、德國 Uniper 和 Wintershall 分攤。

不過，美國的制裁並不影響德國前總理施洛德 (Gerhard Schroeder)，他是俄國總統普丁的密友，從 2005 年擔任北溪股東委員會主席至今。

此外，根據美國、烏克蘭和西方官員，美國已發布警告，指俄羅斯做好發動全面侵略的準備，正往烏克蘭東部移動。

一名美國官員透露，有 80% 俄軍已就戰鬥位置部署在烏克蘭周邊，有些只和烏克蘭邊境相距 5 公里。

根據這名官員，俄軍主要為陸軍部隊，包含超過 120 個營級戰術群 (Battalion Tactical Group，BTG)，但普丁另外也在黑海部署超過 20 艘戰艦，包括有海軍陸戰隊的登陸艦，還配有砲兵等。

烏克蘭政府周三宣布進入緊急狀態，呼籲公民離開俄羅斯境內。歐盟將在周四召開緊急會議，據傳考慮對俄羅斯人士施加新一輪制裁。