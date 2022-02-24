〈俄烏衝突〉烏克蘭總統：致電普丁無回應 若遭侵略將挺身捍衛

西方國家接連宣布初步制裁，歐盟周三 (23 日) 把俄羅斯多名官員列為制裁對象，包括國防部長、經濟部長，以及俄國第二大銀行的執行長。烏克蘭呼籲西方國家加碼力道，並透露總統試圖致電俄國總統普丁，但未獲得回應。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 透露，自己周三試圖致電普丁，但並未成功，只有靜默的回應，似乎意味著俄國駁回烏克蘭的和平對談提議。

澤倫斯基在當地午夜發表的電視演說中，以俄語向俄羅斯民眾發表談話，他表示，烏克蘭想要和平，不需要任何冷戰或血腥戰役，但如果遭到攻擊、遭人試圖剝奪自由和生命，烏克蘭將挺身捍衛自己。

美國周三警告俄羅斯隨時可能全面入侵，美媒爆料可能在 48 小時內發生。烏克蘭從周四開始進入全國緊急狀態，當局要求在俄國的公民立即回國，並下令徵召 18 歲到 60 歲的預備役軍人。

歐美擴大制裁

俄羅斯周一承認烏東兩個分離共和國為獨立實體、並以「維和」名義進入之後，西方國家接力制裁，德國宣布停止驗收北溪二號管線工程，美國也把範圍從原本的金融機構和主權債券，擴大到北溪二號公司和執行長。

歐盟同樣的周三擴大制裁，對象包括俄羅斯國防部長 Minister Sergei Shoigu、經濟部長 Maxim Reshetnikov 等官員，以及俄國 VTB 銀行執行長 Andrey Kostin。

但歐美國家的初步制裁主要針對俄羅斯權貴人士和限制進入金融市場，整體看來，西方國家首輪制裁力道沒有外界想得強。

烏克蘭外交部長 Dmytro Kuleba 對美國制裁北溪二號公司表達歡迎，他說，西方國家首輪制裁帶來幫助，但希望西方國家能更快祭出第二輪制裁，以嚇阻俄國。

Kuleba 說：「西方國家實施的第一波是有幫助的。烏克蘭需要第二波 (制裁)，可能還要有第三波，才能讓普丁知道不該再前進一步。」