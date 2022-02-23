德國停止驗收北溪2號 俄羅斯前總統：歐洲天然氣價格很快翻倍

為制裁俄羅斯在烏東的軍事行動，德國宣布停止驗收北溪 2 號天然氣管道，俄羅斯前總統，普丁 (Vladimir Putin) 的盟友梅德韋傑夫 (Dmitry Medvedev) 表示，這可能會讓歐洲的天然氣價格翻倍。

梅德韋傑夫在推特上強硬發聲：「歡迎來到美麗的新世界，歐洲人很快就會為 1000 立方米的天然氣支付 2.000 歐元！」

截至阿姆斯特丹下午 4 點 17 分，歐洲的天然氣交易價格為每兆瓦時 (MWh)79 歐元，自上次收盤以來上漲了 8.9%，這相當於每 1000 立方米約 830 歐元。

歐洲是俄羅斯天然氣的主要買家之一，特別是德國一半的天然氣供應來自俄羅斯，即使其他天然氣輸出國也了解此一情況。

卡達能源部長 Saad al-Kaabi 周二表示，無論是卡達還是其他任何一個國家，都沒有能力在俄羅斯和烏克蘭之間衝突導致天然氣供應中斷的情況下，用液化天然氣 (LNG) 取代俄羅斯對歐洲的供應。

al-Kaabi 補充說，卡達大部分天然氣供應，都已被長期合約鎖定供貨亞洲買家，因此可以改運歐洲的數量只有 10-15%。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 表示，德國停止驗收北溪 2 號，是回應普丁承認兩個地區為共和國的決定。除此之外，英國、歐盟也各制定初步制裁方案，但停止驗收等相關決定，並不會減少目前俄羅斯向歐洲的天然氣供應。