〈俄烏衝突〉烏克蘭擬加入北約引發導火線 俄國恐發動戰爭宣捍衛東歐影響力

俄烏緊張情勢不斷升溫，烏克蘭東部雙方如今已劍拔弩張，開戰與否成為全球焦點，專家與政治人士認為，近年北大西洋公約組織 (NATO) 擴張至東歐，如今，烏克蘭也計劃加入引起俄羅斯不滿，有可能發動入侵烏克蘭，試圖恢復在東歐的影響力。

儘管俄羅斯總統普丁一再否認將入侵烏克蘭，但目前烏克蘭邊境俄羅斯軍隊已聚集超過 15 萬人。普丁反對烏克蘭加入北約，要求北約不要在俄羅斯邊境佈署軍武，且 1997 年以後加入北約的東歐國境內，也不得佈署北約軍隊。

普丁期望北約的聯合邊界能回到 1997 年的狀態。波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等東歐國家都在 1997 年後紛紛加入北約，北約勢力已逐步擴張至東歐地區。

1997 年前後加入北約的國家 (圖: BBC)

烏克蘭是進入俄羅斯的關鍵戰略要點，同時俄烏兩國有著深厚的社會、文化關係。但蘇聯解體後，2000 年開始烏克蘭便逐漸親近歐盟，2014 年更爆發大規模抗議，烏克蘭親俄總統遭趕下臺，使俄羅斯同年發動克里米亞戰爭，兩國邊界隨後便不斷出現小規模衝突。

烏克蘭西部普遍支持向西歐靠攏，但東部地區則與俄羅斯關係較緊密，烏克蘭媒體 RBC-Ukraine 去年 9 月調查顯示，81% 的烏克蘭人表示，對普丁持負面態度，該國政府表將在 2024 年申請加入歐盟，且有意加入北約。

此舉則激怒俄羅斯，普丁認為，烏克蘭加入北約的野心，正在威脅俄羅斯在東歐的影響力。美國和北約已經違背 1990 年的承諾，即北約不會擴展到前蘇聯的東歐國家。

普丁表示：「烏克蘭加入北約這件事沒有一位俄羅斯領導人能袖手旁觀。這對俄羅斯而言象徵敵對行為。」

美國總統拜登警告，俄羅斯可能將會在幾天內入侵烏克蘭。美國國防官員表示，有 4 至 5 成俄國軍隊已就攻擊位置，主要分布在白俄羅斯、東部與克里米亞。

俄羅斯軍隊分布 (圖: BBC)

皇家聯合服務研究所 (Royal United Services Institute) 的陸戰專家、研究員 Jack Watling 認為，俄羅斯目前已具備入侵烏克蘭所需的所有能力，有足夠的兵力比，能夠奪取相當多的烏克蘭領土，若俄羅斯發動入侵，可能會先對烏克蘭薄弱的防空系統下手。