〈俄烏衝突〉烏克蘭將啟動全國緊急狀態 但還不會發布戒嚴令

烏克蘭資深安全官員 Oleksiy Danilov 周三 (23 日) 表示，烏克蘭全國將進入緊急狀態，實施特殊限制，以在擔心俄羅斯入侵之際仍能保持國家平靜並保護其經濟。

他在簡報會上說，緊急狀態將持續 30 天，並可再延長 30 天。議會現在必須投票通過該決定。

進入緊急狀態可賦予當局權力選擇實施哪些緊急措施。這些措施可能包括對運輸的限制、對關鍵基礎建設的額外保護以及禁止罷工。

Danilov 說，地區當局可以決定是否實行宵禁和其他措施。

他說：「根據某些地區可能出現的威脅，緊急狀態將強化或削弱。這裡主要的重點是與俄羅斯和白俄羅斯接壤的邊界地區。」

烏克蘭已採取一系列措施，包括徵募預備役人員，以應對俄羅斯可能發動的軍事攻勢，俄羅斯本周派兵進入烏克蘭東部，以支持兩個分離地區。

Danilov 重申，烏克蘭尚未進入總動員狀態。

一些國會議員敦促政府實施戒嚴令，此舉可能會引發俄羅斯的反應。Danilov 說，還沒有做出這樣的決定，「如有必要，將立即宣布。」

戒嚴令將進行更嚴厲的限制，其中可能包括禁止集會、運動和政黨活動。

緊急狀態適用於烏克蘭所有地區，但不適用 2014 年之後的頓涅茨克和盧甘斯克地區。

自 2014 年以來，俄羅斯支持的武裝分子控制了頓涅茨克和盧甘斯克的部分地區。俄羅斯承認它們是獨立國家，並於本周批准軍隊進駐。

Danilov 還表示，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 並未討論到核武的問題，俄羅斯總統普亭曾表示，這對俄羅斯構成戰略威脅。