撐不住！不敵中國削價競爭 LG宣布退出太陽能板市場

LG 電子週三 (23 日) 宣布，該公司董事會於前一天開會決定退出太陽能板市場，相關業務營運將於 2022 年 6 月 30 日結束。理由除了來自中國廠商的削價競爭之外，原物料成本上揚也是原因之一。近年 LG 的全球市占只有 1% 水準。

LG 表示，因考量產品售後服務等問題，在今年第 2 季結束之前，仍將繼續生產太陽能板。該公司表示，將投入更多資源在其核心業務領域，包括消費電器及其他未來成長引擎，像是機器人等。

LG 負責太陽能板業務的商用解決方案部門，將重組其產品組合，重點會放在資訊科技和情報顯示。也會努力運用其可再生能源的專門技術，開發能源儲存係統和能源管理解決方案。

LG 的太陽能板業務於 2010 年展開營運，但近年來因面對來自中國企業的削價競爭，導致該業務的營收下滑、陷入苦撐狀態。

LG 方面表示，雖然太陽能板業務預計在 2022 年 6 月 30 日結束，但是維修服務仍將持續一段時間。另外在能源業務部門工作的約 900 名員工，也會被分派到其他部門。

LG 在去年結束長達 26 年的手機業務，LG 視該作法為戰略決策，要更專注於電動汽車元件、連網裝置、智慧家庭、機器人、AI 人工智慧和 B2B 解決方案等。