南韓疫情急遽升溫 單日新增確診逾17萬人

南韓中央防疫對策本部週三 (23 日) 宣布，截至當天凌晨 0 點，單日新增 17 萬 1452 人 COVID-19 確診，較前一天多 7 萬 1879 人，大幅超越 2 月 18 日創下的 10 萬 9822 人單日新增確診紀錄。

南韓最新的單日新增確診人數，大約是一個星期前 (2 月 16 日 9 萬 439 人) 的 1.9 倍，也大約是兩個星期前 (2 月 9 日 4 萬 9549 人) 的 3.5 倍。

南韓研究機關先前預測，該國單日新增確診人數將於下星期開始時突破 17 萬人，但數據顯示此情況顯然已提前到來。至於疫情高峰會在何時出現，各研究機關的預測結果不盡相同，可能落在 2 月 28 日至 3 月 22 日之間；預測高峰期的單日新增確診人數，最高將達到 27 萬人。

由於確診人數激增，重症、病危人數隨之增加。最新通報的重症人數，單日新增 32 人，共計 512 人。2 月中旬之前，南韓的重症人數約維持在 200 多人，但隨著確診人數驟增，目前升至 500 多人。有研究機關預估，到 3 月初時重症人數將超過 1000 人。

另外，死亡案例單日新增 99 人，累計達 7607 人。單日 99 人死亡，則是南韓截至目前的第 4 高紀錄。

17 萬 1452 人的新增確診當中，有 17 萬 1271 人是本土案例，在首都圈就高達 10 萬 5973 人。其中首爾市 4 萬 1389 人、京畿道 5 萬 3524 人、仁川市 1 萬 1060 人。境外移入 181 人。

在自家療養的人數，單日新增 3 萬 972 人、合計 52 萬 1294 人，突破 50 萬人。