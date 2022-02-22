〈台股盤中〉俄烏情勢升溫 雙D、航運重災區 大跌逾300點摜破萬八

俄軍進軍烏克蘭東部，戰事一觸即發， 拖累台股今 (22) 日重挫，電金傳全倒，尤其雙 D 族群、IC 設計、航運股都成重災區，加權指數最重跌逾 300 點，打到 17909.42 點，月線、萬八相繼失守。

美股雖然因為華盛頓誕辰紀念日休市，但俄烏情勢惡化，俄羅斯總統普丁承認烏東 2 共和國獨立，並下令俄軍入侵烏克蘭東部，美股期指重挫，亞股、台股也難逃殺機。

台積電最低跌 6 元、跌至 626 元，跌幅不到 1%，顯然並非殺盤元兇，矽力 - KY、大立光、聯發科等高價股跌逾 2%，賣壓沉重。

由於俄羅斯和烏克蘭產的鈀 (Pd) 主要應用在記憶體感測器或儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 生產，今天記憶體族群疲弱，晶豪科大跌超過 4%，鈺創、凱鈺連袂走低。

面板雙虎群創、友達都下挫超過 2%。而 IC 設計也是殺盤重心，通嘉、類比科、亞信、創意等都很疲弱。

昨天強勁的航運股，今天則隨勢回落，萬海、陽明、長榮都大跌， 中櫃、志信更是重挫超過 6%，航運股資金比重超過 3 成。

整體來說，烏克蘭危機升溫，短線持續影響台股指數波動加劇，中信綠能及電動車 ETF 經理人張苡琤表示，俄烏衝突再現緊繃跡象，但這次和 2014 年的俄羅斯入侵克里米亞不同，這次歐美列強提前高度警覺，雙方陣營陷入談判對峙，目前後勢發展尚不明朗，但預料此事件為區域性衝突，部分產業可能受影響，但全球經濟仍將從解封中逐步復甦的趨勢不會改變。

張苡琤表示，受國際股市情緒影響，本周台股震盪劇烈，建議短期強勢個股不宜過度追價，可多加關注中長線趨勢發展較明朗的產業。