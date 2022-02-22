俄烏戰事衝擊 台股重挫252點收17969點 下跌家數逾1700家

俄烏緊張局勢再起，烏克蘭陷入分裂危機，引發亞股今 (22) 日空襲警報響起，台股盤中重摔 380 點，一口氣摜破萬八及 5、10 日線、月線、季線支撐，航運、造紙、汽車等傳產股成殺盤重心，下跌家數超過 1700 家，不過，終場大盤跌幅略為收斂，下跌 252.2 點，收在 17969.29 點，成交值增至 3365.08 億元。

中小型股賣壓沉重，櫃買指數今天大跌 1.87%，收 216.78 點，成交值 640.99 億元。上市櫃成交值合計達 4006.07 億元。

台積電一度跌逾 1%，尾盤跌幅收斂，收 627 元，聯發科、國巨、鴻海、聯電、台達電、研華、大立光、日月光投控等電子權值股，下跌 1-3%。金融股全面走跌，金控雙雄、中信金、兆豐金、台新金等均下挫超過 1%。

運輸類股今天大跌 3.36%，成為股市殺盤重災區，陽明、萬海大跌逾半根停板，長榮一度跌至 135.5 元，隨著低接買盤進場，跌幅收斂至 3% 左右，不過，其他航運股包括中櫃、榮運、建新國際、四維航、台驊投控、遠雄港等，跌勢都相當重。

資金撤出高價股，股王矽力 - KY 一度跌近 5%，最低來到 3520 元，創近半年新低，終場收跌近 3%，緯穎一度摔出千金股行列，終場驚險收 1000 元，富邦媒則摜壓至跌停，面臨千元保衛戰，其他包括 AES-KY、世芯 - KY、旭隼等，均賣壓沉重。

盤面上，僅零星個股獲得資金點火，其中，遊戲類股由紅心辣椒領頭攻上漲停，達 67.5 元，華義、大宇資、網龍、傳奇等也在盤上表現。此外，雖然中鋼等鋼鐵股拉回，但新鋼、聚亨、彰源股價仍逆勢走揚。