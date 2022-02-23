〈台股盤中〉多空量縮萬八關卡對峙 航運族群護航穩盤

俄國派遣部隊進駐烏克蘭東部 2 個分離共和國執行維和任務，並承認其獨立地位，引發美國對俄國實施首輪制裁，美股四大指數下跌，不過，亞股今 (23) 日漲跌互見，未見恐慌拋售，台股在航運族群護航和個股各自表態下，早盤最高來到 18052 點，盤中多方力守萬八關卡，預估成交值縮至 2700 億元左右。

航運族群再度轉強，成為主要穩盤力道力道，中櫃、志信均亮漲停燈號，榮運、正德、四維航、陸海均漲超過半根停板，新興、遠雄港、裕民、萬海、中航、慧洋 - KY 和建新國際漲 4% 上下，長榮和台驊投控也漲逾 3%，是盤面上最強勢的一群。

鎳價周二漲上每噸 2.5 萬美元，創 2011 年以來最高價，不鏽鋼族群受惠連袂大漲，唐榮漲停，有益漲近半根停板，千興、運錩、彰源和大成鋼漲 3% 上下，燁興、允強和榮剛漲 2% 上下。

鋼鐵族群也受連動，高興昌漲近 4%，威致漲 2.5%，春源、盛餘、中鴻和新光鋼穩在盤上。

從個股來看，不少各自表態，美時、浩鼎和安普新漲停，東鹼、智擎、辣椒、金居和德宏漲逾半根停板，晶相光、湧德、榮群、長榮鋼和佳能漲 4% 上下，中釉、單井、智原、貿聯 - KY 和潤泰新也漲逾 3%。

元大投顧認為，俄烏兩國全面開戰機率應不高，但對峙情況加劇，恐使台指期延續激烈震盪，由於市場對於聯準會恐會加速升息和縮表的陰霾還沒有走出，現在又有地緣危機攪局，短線來自消息面的雜音，估計還是會對市場情緒造成干擾。

統一投顧則表示，台股近期受聯準會將升息和烏俄地緣政治緊張影響，指數在月均線附近帳盪劇烈，昨日重挫回測季線支撐，不過尚未跌破前低 17942 點，型態上仍處於低點不破低、高點不過高的區間震盪格局，由於月均線和季線扣抵值將往下扣低，季線目前上揚，月均線也有機會逐漸走平上揚，將對台股帶來支撐，預料國際利空干擾淡化後，台股仍有望走強。