俄烏衝突加劇 台股早盤重挫逾200點摜破萬八

俄烏衝突再度升溫，俄國總統普丁已下令俄軍進入烏克蘭東部的頓巴斯維持和平，造成美股期貨電子盤大跌，亞股今 (22) 日開盤後聯袂跌，台股以下跌 62 點開出後，開盤不到 15 分鐘已跳水殺超過 200 點，再度摜破萬八，預估成交值放大至 3500 億元左右。

普丁簽署文件，俄國正式承認烏克蘭東部 2 個分離共和國是主權獨立國家，等同干預烏克蘭主權，並下令進軍烏東進行維和行動，且克里姆林宮發言人表示，拜登與普丁的峰會沒有具體計畫，但不排除其他可能性。

由於市場避險情緒濃厚，亞股聯袂下跌，日股跌近 2%，韓股跌近 1.5%，而台股跌幅也在 1.4% 左右。

從五十大權值股來看，均遭壓在盤下，萬海跌近半根停板，長榮、陽明、富邦媒、亞德客 - KY 也跌逾 3%，研華、和泰車跌近 3%，聯發科、國巨、南亞科、大立光、瑞昱、友達均跌超過 2%，而日月光、富邦金、上海商銀、中租 - KY、南電等均跌 1.5% 之上。

合計上市櫃公司中，共近 1500 家下跌，不過，並未見有個股跌停。

統一投顧分析，美、俄兩方國防部長預計於周五進行電話會議，但俄烏邊境的軍事衝突持續升溫，並且有傷亡傳出，加上美國總統拜登確信俄方已決定入侵烏克蘭，市場避險情緒恐持續升高。