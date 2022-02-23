〈貿聯攻新冠檢測〉跳脫景氣波動 今年營收逐季揚 可望連六季創高

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 總經理鄧劍華指出，今年 1 月完成完成併購 INBG 後，消費性產品應用比重降低，營運逐步跳脫景氣波動影響，今日亮相與工研院合作的新冠病毒檢測儀，也是整合後的效益，全年營運可望逐季成長、創高；貿聯營收將自去年第三季起，連續六季創高。

鄧劍華表示，併入 INBG 後內部逐漸整合，最有感的是資料中心，以及醫療、半導體等工業應用，無論是產品互補，或是跟客戶關係更加深化，以及新客戶、新應用等，都發揮不錯的效益。

鄧劍華也以醫療設備為例，過去貿聯可能出貨如 MRI(核磁共振)、CT(電腦斷層掃描) 等大型醫療設備的線束，現在則可跨入更多小型、高精密的儀器設備、機械手臂等，且從線束、機構件到系統組裝垂直供應，此次與工研院合作的新冠病毒檢測儀「iPMx 疫開罐套組」就是一個實例。

另外，貿聯 IT 產品雖然比重下滑，但毛利率較佳的資料中心高速傳輸線束，今年將成其中主要產品線，產品組合轉佳。

以貿聯應用營收占比來看，合併 INBG 前，IT 產品 41%、工業 16%、電器 25%、車用 16%、其他 2%；併購 INBG 後，貿聯估，IT 將降至 28%、工業提升到近 4 成、電器 15%、車用 16%，其他 1%。

至於供應鏈缺料問題上，鄧劍華認為，目前缺料問題已有逐步緩解，IC 供應吃緊狀況改善很多，但部分原料、零組件交期還是很長，多少還是會有影響。

除了併購，貿聯今年自身也將保持成長，公司也持續在各地擴產，鄧劍華透露，包含中國常州、廈門，東南亞的馬來西亞、新加坡以及墨西哥等地都會有新產能開出，產品應用涵蓋工業、車用、家電、IT 產品等。