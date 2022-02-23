〈台股盤前〉官股+投信本土資金力挺 免驚靜待利空出盡

俄烏情勢緊張，台股昨 (22) 日大跌 252 點、收 17969 點，美股今晨全面重挫，台股不確定性仍高，但法人表示，短線雖然震盪，但從八大官股行庫續進與投信連 16 買力挺的決心，投資人可耐心靜待利空出盡。

美股今天賣壓沉重，其中道瓊、那斯達克、標普 500 等 3 大指數跌幅都超過 1%，道瓊指數重挫 482 點，陷入連 4 黑頹勢；標普 500 指數更是自年初高點回檔逾 10%，邁入技術修正領域。

台股昨日盤中最重一度大跌 381 點，主要是外資大賣 386.64 億元，為今年以來第三高，自營商賣超 93.91 億元，只有投信買超 39.51 億元，不過已是連 16 買，連買金額 413.8 億元創史上第二大，加上八大公股行庫連 2 買，合計買超 37.3 億元，顯示本土資金力挺決心。

今日觀盤重點，俄羅斯進軍烏克蘭，引發西方國家威脅將祭出「嚴厲」制裁，但俄國坐擁豐富天然資源，是鈀金、白金、鎳、鋁等多種原物料的出口大國，牽動半導體、電動車、不銹鋼、智慧手機等四大產業供應，美歐的制裁措施可能阻斷相關原料出口，引發製造業的斷鏈危機，相關族群股價值得持續關注。

但也有逆勢受惠者，俄烏關係越趨緊張，黃金等貴金屬價格強漲，光洋科高達 75% 營收與貴金屬直接相關，隨著價格持續走揚，市場看好光洋科將享有漲價效益。

俄烏情勢惡化，金管會統計，本國銀行、保險業及證券商自營部位共投資股票 3.69 兆元、債券 25.92 兆元，合計曝險額達 29.61 兆元、近 30 兆元，，惟金管會強調，目前各金融機構資本適足率都在法定水準以上無虞，金融股今天表現也須留意。

整體來說，台股加權指數已經摜破萬八、月線、季線等三道關卡支撐，台股若跌深雖有反彈機會，但需看三日內能否有效站回季線，否則整理將拉長，仍宜慎防指數進一步下探半年線 17520 點支撐。