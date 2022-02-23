〈俄烏衝突〉加拿大宣布增兵東歐 對俄羅斯祭首輪制裁

作為對俄羅斯派遣維和部隊進入東烏克蘭的回應，加拿大周二 (22 日) 宣布，將向東歐周邊地區增派武裝部隊，並對俄羅斯祭出首輪制裁。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau)、副總理方慧蘭 (Chrystia Freeland)、外交部長趙美蘭 (Melanie Joly ) 以及國防部長阿南德 (Anita Anand) 一同出席記者會，就俄羅斯的行動發表回應。

杜魯道指控，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 下的命令，等同公然無視一個主權國家的獨立性，對該地區和全球安全與穩定性構成嚴重威脅。

杜魯道表示，加拿大將加派 460 名士兵，強化北大西洋公約組織 (NATO) 在東歐的軍事部署，同時派遣加拿大護衛艦哈里法克斯號 (the HMCS Halifax) 和海上巡邏機 CP-140 Aurora 前往東歐，預計 3 月底前到達戰區。

杜魯道稱，上述行動旨在強化加拿大對北約的承諾，促進地區和平與安全。

繼美國、英國等盟國後，加拿大也宣布對俄羅斯祭出首輪經濟制裁，禁止與盧甘斯克和頓內茨克的任何金融交易，此外，支持並承認兩地區獨立的俄羅斯政界人士，也會被納入加拿大的黑名單，其他行動包含對俄羅斯兩大銀行實施制裁與禁止購買俄羅斯主權債。

加拿大副總理方慧蘭說：「隨著加拿大與盟國施加的經濟壓力越來越大，俄羅斯會需要透過主權債務籌措資金，我們將禁止加拿大人民直接或間接參與這項過程，在難以回收成本的情況下，俄羅斯經濟勢必會受到嚴重打擊。」

她並表示，若俄羅斯繼續入侵烏克蘭，加拿大也會採取進一步行動。