抗升息利器 基礎建設類股表現吸睛

通膨升溫，美國聯準會 3 月份升息已勢在必行，全球股市也因此出現劇烈震盪，不過，今年以來全球基礎建設類股逆勢上揚，出色表現引起關注。事實上，根據過去美國八次升息循環下的各類資產平均表現，全球基礎建設指數無論是升息循環期間或是結束後一年的表現均優於大盤，彰顯出基礎建設類股為優異的抗升息利器。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，回顧過去八次的升息期間，全球基礎建設指數平均年化報酬率為 9.5%，優於同期間標普 500 指數的 4.4%。此外，升息循環結束後一年，全球基礎建設指數年化漲幅 14.2%，亦領先標普 500 指數和 MSCI 世界指數。當通膨壓力伴隨景氣擴張而升高時，基礎建設類股因為擁有長期營運穩健、具價格上調機制且現金流量強勁的優勢，使其成為市場面臨逆風時少數還有好表現的關鍵資產。

更重要的是，由美歐等先進國家所掀起的龐大基礎建設商機正要展開。高君逸指出，拜美國 1.2 兆美元基礎建設預算案通過之賜，其引發的連鎖效應有機會帶動資本支出噴發。摩根士丹利證券（Morgan Stanley）指出，以美國為首的全球資本支出將迎來自 1940 年代以來最強勁的成長週期，且不只美國，新興國家也有著紮實的前景。大摩預估，至今年年底前，得益於雄厚的總體需求、公部門力挺基礎建設與綠色計劃，全球資本支出將來到 Covid-19 疫情爆發前的 113%，恢復速度要比往年來得更快。

根據研究機構 Antique Stock Broking，2008 年金融海嘯後，2009~2012 年間全球資本支出的年均複合成長率高達 8%，反觀疫情對全球經濟造成的實質衝擊不如金融海嘯來得強勁，各國政府卻投入更多貨幣暨財政政策資源，也因此推升疫後復甦的強勁態勢；而疫情導致的單一國家生產基地風險，促使許多企業布局於全球供應鏈生態系；加上各國政府對基建計畫的支持態度，各項因素利多因素使全球資本支出可望出現超越過往的大幅成長，成為推升未來數年經濟的主要動能之一。

3 月聯準會升息箭在弦上，使得投資人難免在股市動盪中，忽略過去升息循環中受惠的族群，尤其基礎建設類股受政策面支持，在升息的氛圍中反而浮現投資良機，是 2022 年資產組合中不可或缺的關鍵配置！

附圖. 1973 年以來，聯準會 (Fed) 總計八次升息循環 * 下的各資產年化報酬率比較（%）

資料來源：Wellington Management、Bloomberg，資料日期：2021/11。* 聯準會八次升息週期分別為 1977 年 4 月 (為期 51 個月)、1981 年 12 月(為期 3 個月)、1983 年 5 月(為期 15 個月)、1986 年 10 月(為期 29 個月)、1993 年 12 月(為期 15 個月)、1999 年 6 月(為期 12 個月)、2004 年 6 月(為期 25 個月) 與 2015 年 12 月(為期 44 個月)。** 該指數由 55% 公用事業類股、15% 能源股、10% 通訊類股、10% 地產股與 10% 工業類股組成。

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