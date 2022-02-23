〈房產〉遷入不敵遷出 去年全台六都人口數全面負成長

房仲業者統計全台六都人口數增減變化發現，2021 年各都遷出人口都高於遷入，六都同時出現人口負成長現象，此外觀察遷入遷出比可以發現，台北市遷入人口甚至不及遷出人口的一半，遷入人口只是遷出人口的 0.43 倍，高雄市及台南市也分別只有 0.67 倍及 0.78 倍。

中信房屋研展室副理張漢超認為，六都社會增加人口呈現負成長，除了顯示直轄市發展可能遇到瓶頸，六都的高物價與高房價，恐怕也是推離民眾持續定居的主要原因。

過往在民眾的認知中，遷居大城市主要有求職謀生、生活便利、居住品質、社會福利等優勢，不過現在這些好處，可能對民眾來說已經越來越無感。張漢超表示，受惠政府政策，各縣市與六都的城鄉差距已拉近不少，雖然就業條件及經濟環境仍不及大都市來的完善，但居住環境及民生需求都不成問題，房價相對便宜更是吸引人的關鍵。

張漢超說，不少民眾認為與其生活在物價、房價都貴的大都會地區，倒不如選擇以通勤或租屋的方式在都市上班工作，此外由於疫情使得部分工作型態發生了變化，居家上班或自營工作的樣態增加，定居地點也沒必要非六都不可。

不過，去年六都同時出現社會增加人口負成長的狀況，反而是近 11 年來未曾出現的狀況，且由「遷入遷出比」可以看出，台北市是六都中比值最低的都會，遷入人口僅為遷出人口的 0.43 倍，遷出遠大於遷入，而高雄市及台南市也各只有 0.67 倍及 0.78 倍。分析原因，除了上述工作型態轉變的因素之外，房價衝高也是讓多數人打退堂鼓的原因。

近年六都房價拉升幅度驚人，由住宅價格指數的變化來看，台中與台南房價年增率至少有 10% 以上，即使是漲幅最低的新北與台北漲幅也有 6%，想遷居直轄市，除非預算充足，否則恐怕也只能面臨卡關的命運。

張漢超指出，遷入遷出比可以瞭解遷入人口占遷出人口的倍數，比值低於 1 即代表遷入人口不及遷出。以台北市而言，由於物價與房價的漲幅及位階都領先於六都，當有換屋需求時，自然會考量其他環境更單純、負擔更輕的周圍縣市。而南二都的高雄，長期以來即有人口外移問題，也是六都中社會增加人口負成長的常客，台南是則近兩年開始出現明顯的出走潮，由該兩都的反例可以看出，房市話題不斷，未必對區域人口吸納成長有利，拉高的房價，反而可能將定居民眾推向其他負擔較低的縣市。