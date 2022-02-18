〈房產〉建商插旗+企業卡位 商仲：北投將成北市下個發展引擎

台北市北投區土地交易實價登錄已連續四年登上百億元規模，2021 年更一舉衝上來到 210 億元，商仲業者分析，北投區各地段中，軟橋段因具有北投士林科技園區的發展題材，帶動建商與企業如仁寶 (2324-TW) 投資，已成為這四年間北投區土地累計交易最熱絡的區段。

信義全球資產總經理柯宏安分析，近年在產業回流需求下，地方政府積極投入科技產業園區發展，帶動區域土地交易，繼內科及南港土地交易熱絡後，北投區也成近年發展亮點，除了建商積極購地外，也有 Volvo、汎德永業等汽車大廠設立旗艦展售中心，另外產業部分也有華碩 (2357-TW)、中鼎 (9945-TW)、仁寶及康舒 (6282-TW) 等大型企業在區域內設置總部大樓。

實價登錄統計顯示，台北市北投區 2018 -2021 年土地交易實登資料，交易規模從 2018 年 164 億元、2019 年 166 億元、2020 年 119 億元，去年年交易金額達 210 億元，較 2020 年成長 76%。

其中，具北士科園區題材的軟橋段，科技產業專用區土地行情從 2018 年平均每坪 155 萬元，2021 年已到平均每坪 215 萬元，上漲將近四成，去年就有華固、達麗 (6177-TW)、長虹、力麗等企業投資搶進，又以長虹建設 (5534-TW) 用每坪 245 萬元買下約 626 坪土地單價最高。

建商與企業的投資，預計帶動此區廠辦供給量，觀察軟橋段科專區土地開發進度，去年就有二家上市櫃建商申請建照，包含華固 (2548-TW) 在 2019 年以總金額 13.6 億元買下軟橋段的土地，去年 7 月申請到建照，預計蓋地上 14 層地下 4 層廠辦，推估未來將釋出近 5000 坪的樓地板面積

另外，長虹建設這幾年陸續買下軟橋段土地，去年 8 月申請到建照，預計蓋地上 24 層地下 5 層廠辦，推估未來會有近 1.1 萬坪的樓地板面積釋出，都會帶動此區廠辦未來熱度。

信義全球資產總經理柯宏安表示，去年北士科的新廠辦華固創富中心大樓出現每坪破 70 萬元成交價，追上內科發展最成熟的西湖段廠辦價格，看得出不少建商複製在內科的成功經驗，逐漸在北投區打造出另一個內科，加上台北市新辦公室供不應求之下，因此有目前這種區域尚未發展成熟，交易卻已相當熱絡的情況。