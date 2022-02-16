〈房產〉國際來台旅客數量雪崩下跌 飯店掀關店、轉手與改建潮

台北市指標飯店西華飯店昨日吹熄燈號，受疫情影響，統計顯示國際來台旅客數量呈現雪崩狀況，2021 年國際來台人次剩下疫情前的 1%，從高峰時的 1186 萬人次，衰退 99% 剩下 14 萬人次，在嚴重衝擊國內的觀光產業，全台飯店與國際觀光商圈的店面市場出現三大現象，包括了關店潮、轉手潮與改建潮。

北市自 2020 年以來，累計已有 8 件飯店申請危老改建核准，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波疫情導致的觀光雪崩，讓業主重新思考不動產未來的經營方向，畢竟有些飯店屋齡也偏老舊，就算疫情過去，老飯店的競爭力不見得比的上新飯店，而這波景氣走揚加上危老改建的高額容積獎勵，部分的老飯店從「不動產經營轉型不動產開發」，精華區的不動產資產活化後，可 以創造更高的效益。

曾敬德指出，2020 年受疫情影響，國際來台人數剩下 1 成的 138 萬人，到去年情況更為嚴峻，去年旅客人數只剩下 14 萬人次，較疫情前國際觀光熱絡時，減少了 99%，直接衝擊國內的觀光消費市場，包括飯店業與觀光商圈的沿街店面，都受到嚴峻的打擊，迎接而來的就是空置率上升的關店潮、飯店業的轉手潮與改建潮。

曾敬德表示，雖然疫情導致國際觀光崩盤，但也有業者透過新的經營模式，帶動飯店產業進行數位轉型，甚至在這波飯店業的不景氣中，還有業者逆勢接手了 16 家的飯店或商旅，等待未來國際觀光復甦的商機。

另一個受觀光業景氣崩盤衝擊的，則是國際觀光客最常去的熱門商圈，包括西門町、士林夜市等區域，這些區域空置率大幅增加，甚至最熱門的路段都出現罕見的空置狀況，店面租金也普遍出現明顯修正。

信義房屋不動產企研室指出，雖然國際型的觀光受到衝擊，不過內需型的市場則相對穩定，包括親子飯店、國內觀光為主的區域等，另外，北市辦公商圈型的商圈店面仍呈現強勢，包括信義計畫區旁的永吉路 30 巷等，持續吸引餐飲業者進駐。