〈房產〉基隆捷運定案 汐止、基隆兩地房市受惠

政府今 (21) 日宣布基隆捷運案定案，未來基隆、汐止的居民可以享受到捷運帶來的便利性，其中汐止是台北市外圍第一圈還沒有捷運經過的區域，基隆部分區域中古屋去年均價還在 1 字頭，基隆捷運線通過後，將對站點周邊帶來新的話題，對房市也有帶動效果。

基隆捷運示意圖。(記者張欽發翻攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，基隆捷運未來通車後，一來班次可以更密集且誤點的機率下降，二來大台北地區通勤族也習慣搭著捷運向外購屋，尤其內湖與南港的房價相對較高，「湖港汐」本身就有替代效應，因此對於鄰近的樟樹灣、汐科站，沿伸到基隆的沿線平價站點區域，都會產生一些比價效應。

統計去年實價資料顯示，南港的電梯產品平均房價每坪超過 60 萬元，不過汐止的平均電梯產品單價為每坪 34 萬元，相當於南港的一半，越往基隆房價相對越便宜，去年包括暖暖、中山區、安樂區的電梯房價每坪還在 1 字頭，基隆捷運定案後對於汐止、基隆站點周邊都會帶來新的房市題材。

基隆的台鐵運輸，本來就可抵達南港車站，進一步銜接高鐵、板南線，但連接到南港展覽館站後，可以讓往來南軟、內湖的通勤族更為便利，相對也可能吸引一些內科上班的民眾到汐止購屋。

這次基隆捷運計畫定案，規劃從輕軌變捷運，基隆捷運計畫路線從南港站到八堵站，全長 16.05 公里，設 13 座車站，是標準軌的中運量捷運系統，經費也從 80 億元提高到 425 億元，中途將設 13 個捷運站，運量從每小時 5000 人提高到 1.5 萬人，預計 2032 年 4 月通車。