〈房產〉科技業大型商辦需求成長 商仲：市中心仍是投資首選

隨著跨國科技業蓬勃發展，大型科技公司對研發中心及人才需求的雙重壓力下，商仲業者仲量聯行最新統計報告指出，市場對新承租的辦公室坪數需求增加近 70%，台灣今年市中心商用不動產仍是投資首選。

仲量聯行董事總經理趙正義指出，疫情雖然重創各產業，但也讓全球所有產業均被迫進行一系列急速科技轉型，不論是對外銷售模式線上化、內部 WFH 遠距辦公系統、辦公空間 ESG 考量，對科技產品及科技服務的需求，都直接或間接地推升科技業產值，使得科技業在這波疫情後，釋出的職缺增加，對大坪數科辦總部、研發中心的辦公空間需求進而領先其他產業。

隨著疫後市場競爭加劇，各產業無不卯足全力提升辦公環境吸引該產業頂尖人才，造成市區能滿足市場需求的新形態大樓供不應求、近滿租，另外，還有更重要的因素是金融壽險業開始將原先預計釋出到市場的新供給商辦收為自用，科技業無法在市區取得大坪數辦公空間限制下，對辦公空間需求被迫轉移至政府新規劃的非傳統核心地區，如內湖、南港、士北科等地。

就 2022 年的商辦市場供需來看，仲量聯行表示，台北市中心商用不動產仍是投資方首選；不過，需求向外擴散，符合疫後創新、科技整合需求的新市區大坪數商辦、科辦大樓會成為熱區。

而在新北、桃園及中南部規劃良好的產業園區、科技園區，仲量聯行認為，會是吸引各投資者投資數據中心、設置大型廠辦、物流中心的熱區。

仲量聯行表示，以最新全球主要國家辦公室市場為調查結果顯示，在辦公室市場最成熟的美國，市場規模前 25 大的科技公司，自 2020 第二季至 2021 第三季期間，就新增了約 60 萬個工作機會，帶領科技業整體員工規模從 2020 第二季的 60 萬上升至 2021 第三季的 100 萬，倍增的人力需求帶來的辦公空間需求，使得過去六季科技業承租的商辦面積達 43 萬坪，領先所有產業。

仲量聯行表示，此市場動能僅反映在最新、最好的辦公大樓，以美國為例，統計近五季商辦場租賃量，僅有屋齡 5 年內的辦公大樓是正成長，屋齡 5 年以上的辦公大樓，退租量都比承租來的多。另以香港為例，2021 年商辦租賃市場，也僅有市場頂層的超 A 級辦公大樓是正成長，顯見屋齡新、設備好的頂級辦公大樓是市場競逐的焦點。

仲量聯行表示，大坪數的創新中心、新科辦總部需求，是全球商辦市場趨勢。據仲量聯行研究報告，在這個人才導向的時代，全球眾多以培育人才、產業創新為導向的研發型城市，正受到投資者及大規模科技公司青睞，商辦租賃市場快速崛起。

台灣正在發生此一現象，仲量聯行表示，如 HP、AMD、GOOGLE、LINE 等指標性科技公司，在 2021 年於南港、內湖、板橋等地承租的辦公空間，單位動輒 4、5000 坪甚至上萬坪，總承租量體已近 2021 年市中心整體 A 辦市場約 4 萬坪租賃量的 65%。造成此現象的原因有二，一是受惠於疫情下剛性經濟發展，科技業需求增加，二是目前台北市區 A 辦市場新大樓選擇實在有限所造成。