美國務院官員：對俄制裁行動 無意波及全球能源市場

美國國務院高階官員透露，拜登政府周二（22 日）對俄羅斯採取的經濟制裁行動，無意波及全球能源市場。

路透報導，知情人士說：「今天美國祭出的制裁，以及近期可能實施的制裁，都不會瞄準石油和天然氣流動，我們希望市場注意到目前沒必要提高價格。」

儘管拜登政府努力讓油市保持平靜，但在俄國總統普丁下令軍隊進入烏克蘭東部的兩個分離地區後，國際油價每桶仍逼近 100 美元。布蘭特原油期貨周二收盤勁揚 1.5% 至每桶 96.84 美元，盤中一度觸及 99.50 美元。

這名官員表示，目前與未來幾天烏克蘭發生的任何事情，都不會影響石油流向全球市場。

該官員說，美國官員一直在與石油輸出國家組織（OPEC）成員國與耗油大國合作，在必要時做出回應，以減緩能源市場震盪。

去年 11 月國際油價走高時，美國官員表示，首次與中國、南韓、日本、印度等石油消耗大國合作，釋出戰略儲油。不過，到目前為止，只有美國大規模釋出戰略儲油。

這名官員說：「我們準備在需要時採取全球行動，這與我們在去年 11 月的情況不同，因為我們面臨烏克蘭危機。」這位官員並未說明美國是否已做出進一步釋出戰略儲油的承諾。

美國總統拜登周二宣布首波制裁俄國行動，制裁對象包括俄國的兩家銀行、公債、重要人士及其家屬。英國政府也對五家俄羅斯銀行、三名富人祭出經濟制裁。