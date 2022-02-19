拜登：普丁已決定入侵烏克蘭

在與加拿大、法國、德國、義大利、波蘭、羅馬尼亞、英國、歐盟和北約領袖通話後，美國總統拜登週五 (18 日) 表示，俄羅斯總統普丁「已決定」入侵烏克蘭。

拜登稱：「截至目前，我確信他 (普丁) 已做出入侵烏克蘭的決定，(根據目前掌握情報來看) 我們有理由相信此事，俄國攻擊目標瞄準烏克蘭首都基輔 (Kyiv)，這個擁有 280 萬無辜人民的城市。」

拜登重申如果烏俄邊境的危機蔓延為全面性的戰爭，美國將致力於保衛北約盟國。他提到：「美國和我們的盟友準備好保衛北約的每一寸領土，使其集體安全免於任何威脅。」

拜登稱：俄國總統普丁已決定入侵烏克蘭 (圖片：AFP)

《華爾街日報》週五此前報導，由於俄國可能在數日內發動攻擊，美國官員證實，拜登將批准向北約盟國匈牙利部署更多美軍和軍事裝備。

拜登證實，雖然他不過向烏克蘭派軍，但會批准向北約盟國部署美軍。他將於下週四 (24 日) 將與七大工業國集團 (G7) 領袖召開視訊會議，磋商當前烏俄問題。

拜登政府預估，俄國已在烏克蘭及其周邊地區集結高達 19 萬大軍，為二戰以來最大規模的軍事動員。美國國務親布林肯警告，俄國入侵烏克蘭不僅會破壞歐洲安全，還會破壞和平的國際秩序。

俄羅斯總統普丁週五重申沒有入侵烏克蘭的計畫，不過他坦言，烏克蘭東部情況惡化。

烏克蘭東部城市頓涅茨克中部週五發生汽車爆炸事件，烏克蘭東部盧甘斯克地區也出現天然氣管道爆炸意外，親俄組織「頓涅茨克共和國」發言人指控，這些爆炸是烏克蘭軍隊蓄意破壞。

受此消息影響，截稿前，美元指數走升，美債殖利率曲線趨平，道瓊期貨下滑 0.62%，暫報 34,019.00 點，金價跌幅收斂，暫報每盎司 1,900.80 美元。