拜登譴責俄羅斯舉動為「入侵開端」 宣布首波制裁

美國總統拜登周二 (22 日) 譴責俄羅斯總統普丁針對烏克蘭最新舉動形同「入侵的開始」，宣布首波制裁，對象包括俄羅斯的兩家銀行、主權債券、菁英份子及其家屬。拜登警告，如果俄羅斯升級行動，美國會再加強制裁。

美國制裁的是俄國國營銀行 VEB 和 Promsvyazbank 軍事銀行，將凍結其資產、禁止與美國人從事商業交易、限制美元。美國也制裁俄羅斯主權債券，目的是讓俄羅斯無法從西方國家取得資金，並讓這些債券無法在歐美市場上交易。

拜登表示，周二的制裁是美國的第一步，如果俄國繼續挑釁，將升高制裁力道。

普丁周一簽署法令，承認烏東分離份子掌控的兩個地區為獨立共和國，並下令派遣所謂的「維和部隊」進入，儘管他一再否認俄羅斯有意入侵烏克蘭。

不過，美國的制裁措施未如西方國家宣稱的致命，例如受到制裁的尚不包括俄羅斯最大銀行。因此在拜登談話期間，紐約原油期貨回吐部分漲幅，美股從盤中低點反彈、跌幅收斂。

國際金融協會 (IIF) 執行副總裁 Clay Lowery 說，俄羅斯經濟短期內不會受到重大打擊，但長期來看，美國加上歐洲國家的其他制裁，可能傷害俄國的經濟成長。

歐盟、英國稍早都提出對俄羅斯祭出的初步制裁，德國停止驗收把天然氣從俄羅斯直接輸往歐洲的北溪 2 號天然氣管。拜登另已在周一簽署行政命令，限制美國人在烏克蘭分離地區繼續從事商業活動。

但如果初步制裁成效不彰，美國將被迫集結盟友加強施壓，然而這些國家彼此對俄羅斯應該受到的制裁力道意見分歧。