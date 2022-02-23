〈俄烏衝突〉星展示警：供需失衡恐導致油價飆升 加劇供應鏈與通膨壓力

俄烏情勢緊張衝擊資本市場表現，星展集團今 (23) 日發布研究報告指出，俄烏衝突對經濟負面影響擴散風險偏低，反倒要注意供需失衡導致油價飆升擴大對供應鏈與通膨的壓力。

俄烏衝突持續不斷，俄羅斯總統普丁宣布承認烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克獨立後，派遣「維和」部隊進駐，加劇戰爭的風險。

星展集團指出，俄羅斯僅占全球 GDP 僅 1.8%，在全球貿易量部份，俄羅斯僅占全球出口的 1.7% 與全球進口的 1.4%，因此俄烏情勢緊張導致經濟危機擴散的風險偏低。

要注意的是，俄烏危機造成威脅將促使能源價格飆升，尤其薪資上漲和供應鏈中斷造成的通膨衝擊已推升今年以來美國公債殖利率上揚，加上聯準會鷹派緊縮立場也造成投資市場動盪，屆時若能源價格飆升恐讓此一情況加劇。

星展集團指出，俄羅斯入侵烏克蘭的情況下，受供應緊張影響將促使油價走高，尤其歐洲依賴俄羅斯的液化天然氣 (LNG) 管道的比率高達 40%，對俄羅斯的制裁將導致供應中斷。

此外，從俄羅斯輸往歐洲北溪 2 號管道的建設也將因此停止，預料將讓供應面壓力大增，進而影響正在復甦的全球經濟表現。

星展集團表示，過去幾年受疫情影響，能源企業的投資不足，在後疫情時代需求復甦時供給不足將導致供需失衡，預估 2022 年、2023 年平均布蘭特原油價格分別為每桶 80 和 87 美元，高於 2021 年的 71 美元。