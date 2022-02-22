〈財報〉受惠假期銷售 Krispy Kreme上市後首見單季獲利

Krispy Kreme (DNUT-US) 周二 (22 日) 公布了再次上市以來的第一個單季獲利，但低於華爾街的預期。

這家生產甜甜圈公司的股票在盤前交易上漲近 2%。自 7 月首次公開募股 (IPO) 以來，該股股價一直陷入掙扎，下跌了 33%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報業績與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利：調整後為 8 美分，預期為 9 美分

●營收：3.71 億美元，預期 3.64 億美元

Krispy Kreme 第 4 季淨利為 430 萬美元，合每股 1 美分。因一年前尚未上市，無法進行比較。

不計項目，該公司每股獲利 8 美分，低於 Refinitiv 調查分析師預期的每股 9 美分。

CEO Mike Tattersfield 表示，與整體餐飲業一樣，Krispy Kreme 正在經歷勞動力和商品通膨，但還是能夠對沖更高的原料成本。糖、小麥和油的成本約占公司銷售額的 12%，他說該公司也有定價權。

第 4 季 Krispy Kreme 兩次調升售價。Tattersfield 說，與去年同期相比，該公司的價格在全球調漲了高個位數，「我們仍然將定價視為一個機會。」

淨銷售額增加 13.8% 至 3.71 億美元，超過預期的 3.64 億美元。有機收入同比增加 13.9%，較 2 年前增加 15.9%。

Tattersfield 將公司強勁的銷售成長歸功於萬聖節和年底假期的強勁需求。展望第 1 季，他認為情人節銷售也很強勁。2 月假期通常是公司最大的銷售日。

他說，「我們的品牌往往不會是一種日常習慣。」「往往比較適合聚會。」

Krispy Kreme 預計 2022 年淨利增加 11% 至 13%，符合華爾街預期。但調整後的每股獲利預期為 38 美分至 41 美分，低於分析師預期的每股 45 美分。