〈財報〉家得寶第4季業績超越預期 預測今年銷售繼續成長

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (22 日) 表示，第 4 財季銷售額成長 11%，超出華爾街的預期，並表示預計 2022 年的銷售額將繼續成長。

該公司表示，預計下個財年每股獲利增幅將處於低個位數，銷售額增長將「略微上揚」。

家得寶股價在盤前交易中上漲不到 1%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，這家家居裝修零售商報告的數據與華爾街對截至 1 月 31 日的季度的預期的比較如下：

●每股獲利：3.21 美元，預期為 3.18 美元

●營收：357.2 億美元 預期 348.7 億美元

家得寶第 4 財季淨利從去年同期的 28.6 億美元或每股 2.65 美元增至 33.5 億美元或每股 3.21 美元。Refinitiv 調查的分析師平均預計每股獲利為 3.18 美元。

淨銷售額增至 357.2 億美元，超過預期的 348.7 億美元。

家得寶當季交易量下降至 4.025 億次，但平均帳單金額升至 85.11 美元。相較之下，去年同期的交易量為 4.168 億次，平均帳單金額為 75.69 美元。每平方英尺零售銷售額也從去年同期的 528.01 美元躍升至 571.79 美元，代表客戶的房屋裝修規模更大或聘請承包商來解決這些問題。

該公司最近領導層宣布變動。自 3 月 1 日起，資深員工兼營運長 Ted Decker 將出任 CEO 一職。即將卸任的 CEO Craig Menear 將繼續擔任董事會主席。

家得寶董事會批准將單季股利提高 15% 至每股 1.90 美元。

截至上周五 (18 日) 收盤，家得寶股價在過去 12 個月中上漲了 24%，表現優於標準普爾 500 指數約 11% 的漲幅。上周五股價收於 346.87 美元。市值為 3622.2 億美元。